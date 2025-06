Ventas por agroexportaciones crecieron un 23.6 % en los cuatro primeros meses del año

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas en este periodo fueron Estados Unidos, Holanda, España, México, Chile, Ecuador, Inglaterra, Canadá, China, Colombia.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que, durante los cuatro primeros meses del año, se lograron ventas por USD 3 740 millones, que representaron un crecimiento del 23.6 % en comparación al mismo periodo del año pasado.



Durante el periodo analizado, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 147 millones, mientras las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 3,593 millones, esta última cifra mayor en 27.3 % a lo observado en el 2024, lo que confirma un mayor acceso de productos peruanos a más mercados del mundo.



En un comunicado, el portafolio indicó que, en ese período, los principales productos no tradicionales del ranking agroexportador fueron las uvas frescas US$ 742 millones (20.7 % de participación), paltas US$ 388 millones (10.8%), arándanos frescos US$ 241 millones (6.7 %), mangos frescos US$ 226 millones (6.3 v%) y cacao en grano crudo US$ 190 millones (5.3 %).



También se resaltan las colocaciones de mango congelado US$ 109 millones (3.0 %), las demás frutas frescos US$ 92 millones (2.6 %), espárragos frescos US$ 80 millones (2.2 %), alimentos para animales US$ 69 millones (1.9 %), carmín de cochinilla US$ 46 millones (1.3 %). “Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 60.8 % de la oferta exportable no tradicional”, enfatizó.



Los productos de mayor contribución positiva al mes de abril de 2025 respecto al mismo plazo del año pasado fueron uvas frescas (+56.0 %), cacao en grano crudo (+62.7 %), mango congelado (+187.0 %), mangos frescos (+23.5 %), paltas (+12.1%), manteca de cacao acidez superior (+307.8 %), manteca de cacao acidez (+340.2%), carmín de cochinilla (+123.0 %), aceite de palma en bruto (+132.8 %), las demás frutas frescos (+29.0 %), entre los principales.



El Midagri detalló que, al mes de abril, las exportaciones de frutas y hortalizas siguen su ritmo alcista. En el primer cuatrimestre del año dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron ventas por US$ 2,160 millones (60.1% de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 23.3 % respecto al 2024.



Principales mercados

Por otro lado, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas en este periodo fueron Estados Unidos, Holanda, España, México, Chile, Ecuador, Inglaterra, Canadá, China, Colombia. Este grupo de naciones concentraron el 77.7% del total del valor exportado en el periodo de estudio.