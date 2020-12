El Ejecutivo no observará derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. | Fuente: Andina

El titular del Ministerio de Economía, Waldo Mendoza, considera que se deben eliminar las exoneraciones tributarias de la Ley de Promoción Agraria.

"Como principio, no nos parece que las exoneraciones tributarias sean la vía para incorporar beneficios en la economía (...) No es muy transparente. Estas no pueden ser eternas", explicó en Ampliación de Noticias.

Tras las protestas ocurridas la semana pasada en Ica y La Libertad, la ley agraria se puso en debate y finalmente fue derogada en el Congreso.

Sin embargo, ante la actual coyuntura de pandemia, el ministro indicó que estas exoneraciones deberían reducirse de manera progresiva.

"Nos parecería un golpe fuerte quitar repentinamente ese beneficio, pero nos parece razonable fijarle un fin. Empezar a elevarlo (los impuestos) hasta que llegue su fecha final", precisó.

Además, indicó que hubiera sido ideal que el Gobierno anterior, la gestión de Martín Vizcarra que prorrogó el plazo de la ley, fije un fin para esas exoneraciones.

Por el lado de la parte laboral de la ley, el titular del MEF indicó que este será el más complicado de cambiar.

"Supongamos que a los trabajadores para apoyarlos les damos una ley que diga 'estabilidad laboral y sueldos altos', pero luego les preguntamos a las empresas '¿ustedes quisieran trabajadores con esas características?' y posiblemente digan no. La ley debe observar ese tema laboral", dijo en RPP Noticias.

En los próximos 15 días se deberá evaluar los términos junto con los trabajadores y empresas.