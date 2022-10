Colegio fue multado por permitir casos de violencia en más de una ocasión. | Fuente: RPP

A raíz del último presunto caso de bullying contra una escolar de 12 años Indecopi abrió investigación al colegio Saco Oliveros y descubrió que está institución en los últimos años acumuló 4 multas por casos de violencia escolar.

Saco Oliveros ha sido sancionado en última instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor y las multas equivalen a 6.5 UIT.

Uno de estos casos fue la sanción con 3 multas que recibió la Asociación Civil Educativa Saco Oliveros por no trasladar a tiempo a un centro de salud a un escolar de 6 años, quien fue víctima de violencia de parte de sus compañeros, no hubo un tratamiento a tiempo a pesar que el pequeño tuvo una lesión en la cabeza.

Este mismo menor ya era hostigado antes y en presencia de la profesora quién en vez de controlar a los agresores pasaba por alto el hecho y continuaba realizando sus labores de docente. En una oportunidad el menor sufrió un corte en la pierna frente a la educando, quien estaba distraída.

Otra sanción que recibió el colegio fue una multa y una amonestación por no acreditar el haber adoptado las medidas que corresponden por norma ante el maltrato psicológico a una alumna por parte de una profesora de inglés.

En los últimos cuatro años el colegio ha recibido 11 multas y una amonestación de diferentes aspectos: por no tener un servicio educativo idóneo y no entregar el libro de reclamaciones además de aplicar fórmulas intimidatorias para cobrar las pensiones.

¿Qué otros colegios han sido multados?

Según Indecopi, en el 2020 se realizaron 3 364 fiscalizaciones, en las cuales se identificaron 668 colegios privados que incumplían con los derechos de sus usuarios, de ellos 312 subsanaron sus errores y más de 300 continuaron con sus malas prácticas. Entre las principales faltas reportadas están los cobros de pensiones pese a no haber prestado el servicio, cobro de la pensión de manera adelantada, suspensión de la prestación del servicio educativo por falta de pago de pensiones, cobros de cuotas no autorizadas, no brindar información a los padres, entre otros.

De acuerdo con los datos que se tienen de entre el 2017 y el 2020, la institución con mayor cantidad de sanciones es Innova School (Colegios Peruanos S.A).

En el 2021 se registraron 1942 reportes y consultas por un incorrecto servicio dado en colegios privados, durante el periodo de matrícula e inicio del año escolar. Según los reportes, dichas instituciones no realizaban el reembolso de la matrícula o pensión, suspendían el servicio a distancia por falta de pago o no atendían solicitudes. los colegios sobre los que se registraron más consultas y reportes fueron Innova Schools (11.1%), Pamer (2.8%) y Saco Oliveros (1.8%).