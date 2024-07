Estos son los errores que comete la mayoría de emprendedores y que debes evitar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un error muy común de los emprendedores es creer que obtendrán ganancias desde el primer día | Fuente: Video: RPP | Foto: Pexels

Entre 60 mil y 70 mil empresas quiebran todos los años en el Perú. La mayoría de estas (casi el 90%) son pymes que tienen entre 1 y 3 años de creación, advierte José Ruidías, profesor de Pacífico Business School.



En el programa Encendidos de RPP, el experto en finanzas mencionó que este alto porcentaje de empresas que quiebran cometen una serie de errores estratégicos. Por ejemplo, no invierten en publicidad, no tienen objetivos claros o no tienen un plan estratégico de negocio.

No obstante, también hay otro grupo importante de emprendedores que comete errores financieros, que son los que terminan "matando" el negocio, señala Ruidías. Uno de estos errores está relacionado con los gastos fijos. "Por ejemplo, muchos emprendedores montan su empresa y deciden contratar una oficina (compran computadoras potentes, una silla cómoda, etc.) pero en realidad no la necesitan al inicio. ¿Por qué necesitas una oficina al inicio si todo esto lo puedes hacer en un café o alquilar un cowork?", asevera el experto.

Otro error financiero muy común de los emprendedores es creer que obtendrán ganancias desde el primer día. Es importante que ellos se informen y acepten que durante los primeros meses el negocio tendrá un flujo de caja negativo, es decir que van a haber más egresos que ingresos.

Negocios Muchos nuevos negocios quiebran proque cometen una serie de errores estratégicos

Frente a estos errores frecuentes, la recomendación de Carlos Ruidías es que los emprendedores traten de "variabilizar todo". "Variabilizar significa tratar de pagar en la medida en la que recibes ingresos, o sea no hacerte de gastos fijos. Por ejemplo, al inicio trata de contratar a la mayoría de personas con un sueldo variable. ¿Qué significa esto? que en la medida que (el contratado) produce, vende o te ayuda a crecer en el negocio, tú le vas pagando un porcentaje de esa ganancia o esa venta que va haciendo", explica el docente.



También es importante que los emprendedores entiendan que "la velocidad con la que cobran (a sus clientes) sea más rápida que la velocidad con la que pagan a sus proveedores". Ello -indicó- permitirá que la empresa cuente con liquidez.

La falta de liquidez o flujo puede llevar a la quiebra a un negocio que recién empieza, recalcó el profesor de Pacífico Business School.

Negocios La recomendación de Carlos Ruidías es que los emprendedores traten de "variabilizar todo"