Finanzas para emprendedores: tips para manejar el dinero de tu negocio de manera eficiente

Perú es un país de emprendedores, pero lamentablemente las estadísticas señalan que 1 de cada 3 nuevos emprendimientos solo sobrevive 2 años en el mercado, básicamente porque se quedan sin liquidez. Así lo señaló Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.



En diálogo con RPP, Carrillo Acosta señaló que mucha gente en el país tiene una buena idea de negocio, pero fracasa en el proceso porque no sabe organizar su dinero de manera óptima. "A veces tengo una buena idea, tengo la capacidad de hacerlo mejor que el resto, pero no ordeno bien mi bolsillo o el bolsillo de mi negocio y ahí empiezan los problemas", sostuvo.



Entonces, es fundamental mantener ordenadas tus finanzas para que tu negocio no desaparezca en el corto plazo. Para ello, debes tener en cuenta "dos grandes hitos": planificar bien y hacer un buen seguimiento. Ambos son factores claves para mantener tu bolsillo de manera ordenada respecto de tu negocio.

"La primera herramienta es la planificación y la planificación parte en primer lugar de plantearme objetivos: cuánto voy a vender, cuál va a ser mi presupuesto de ventas o proyección de ventas, cuánto voy a gastar, cuánto voy a ganar de utilidad", dijo el experto en el programa Encendidos de RPP.



"Otra cosa super importante es planificar las compras. Por ejemplo, si yo vendo ropa y voy a empezar ahora mi campaña de Navidad, mis ventas fuertes empiezan en octubre. Por lo tanto, debería tener la mercadería lista en septiembre, pero si yo recién en septiembre empiezo a cotizar desde China para importar ropa, ya no llego o llego tarde. Cuando llego tarde compro más caro, vendo menos y encima tengo que rematar la mercadería. Entonces tengo varios problemas por no planificar las compras", indicó Carrillo.



En ese sentido, el primer gran hito para mantener tu negocio es planificar, prever y proyectarte hacia lo que viene, dice Carrillo.



"El otro gran tema es el seguimiento. De nada me sirve planificar si no hay control. Por ejemplo tengo que hacer un seguimiento de mis ingresos, cuál es el producto que venda más. Eso no solo con el producto que más vendo, sino también las horas donde más vendo", complementó.

