Sean Penn sobre la muerte de Matthew Perry: "Es trágico, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho"

El actor Sean Penn ha vuelto a ser centro de atención, esta vez por sus declaraciones sobre la muerte de Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie Friends. Si bien la noticia impactó a varias personalidades del cine y la televisión, para Penn, quien compartió pantalla con Perry en la mencionda sitcom, la tragedia no fue tan inesperada.

En una entrevista para el programa Piers Morgan Uncensored, el ex de Madonna afirmó que la noticia sobre la muerte de su colega no lo sorprendió, sugiriendo que los órganos de Perry estaban probablemente afectados por su estilo de vida pasada.

"Lo que le pasó es trágico, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que él mismo se había causado mucho daño a lo largo de los años. Es una situación difícil, así que le deseo lo mejor a su familia", señaló en la entrevista.

Sean Penn reconoció el talento de Matthew Perry

En otro momento de la charla, Sean Penn reveló que tuvo un sorpresivo encuentro con Matthew Perry poco antes de su muerte, específicamente en el aeropuerto de Los Ángeles (EE.UU.). Aunque admitió no haber leído su libro biográfico, sí era consciente de su talento y personalidad.

"No puedo afirmar que lo conocí bien, pero me caía muy bien. Lo había visto hacía poco. Ambos tomamos un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles y lo felicité por lo que sabía de su libro", dijo tras lamentar la tragedia de su fallecimiento.

"Creo que él afrontó la situación, parecía muy inteligente y audaz por la forma en que lo hizo. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente, para que su experiencia les fuera útil", añadió.

¿Cómo murió Matthew Perry?

Matthew Perry fue hallado sin vida el pasado 28 de octubre en el jacuzzi de su casa, ubicada en los Ángeles. De acuerdo con el parte policial, el cadáver fue encontrado por su asistente al regresar de hacer unos recados que el actor le había encargado.

El ídolo de varias generaciones formó parte de los más de 200 episodios de Friends junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, dando vida a los amigos que habitaban el barrio neoyorquino de West Village.

Mientras entretenía a la audiencia, Perry lidiaba contra la adicción a diversas drogas y al alcohol, una batalla que detalló en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing en 2022. Él reveló haber ingresado a centros de rehabilitación en 16 ocasiones, actuando sobrio solo en la novena temporada. Aniston fue la primera en preocuparse por su salud, notando su problema incluso antes de que él mismo lo confesara.