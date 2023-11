Matthew Perry evitó que Chandler le fuera infiel a Monica en 'Friends'

Tras la muerte de Matthew Perry, se reveló que actor impidió que Chandler sea infiel a Monica, a pesar que los guionistas de Friends lo tenían planeado.

La reciente partida de Matthew Perry ha generado una ola de recuerdos y reflexiones sobre su tiempo en Friends. El actor, conocido por su icónico papel de Chandler Bing, falleció a los 54 años en su casa de Los Angeles, en circunstancias que aún se siguen investigando, dejando tristes a miles de fans de la famosa serie.



En medio de los homenajes, Lisa Cash, una actriz que tuvo una participación en la famosa serie durante su quinta temporada en 1999, ha revelado un interesante detalle sobre el personaje de Chandler Bing y una historia que se quedó en el libreto. Cash hizo estas declaraciones durante una entrevista con TMZ.

¿Por qué iba a engañar Chandler a Monica?

Originalmente, su papel iba a ser muy diferente al que finalmente interpretó. Cash explicó que su personaje inicial no era una azafata de vuelo, como se le vio en el episodio The One in Vegas: Part 1. En cambio, había sido seleccionada para desempeñar el papel de una trabajadora de hotel, involucrada en una escena de infidelidad que habría tenido un impacto significativo en la trama.

Según el relato de la actriz, la escena planeada involucraba a Chandler y Monica discutiendo en Las Vegas después de que Monica había almorzado con su ex, Richard, interpretado por Tom Selleck. En el guión original, Chandler subía a su cuarto en el hotel, solicitaba servicio a la habitación y, sorprendentemente, terminaba engañando a Monica con el personaje de Cash.

¿Por qué Chandler no fue infiel?

Cash reveló que esta escena se ensayó un día antes de la grabación en vivo frente al público. Sin embargo, Matthew Perry se acercó a los guionistas y expresó su preocupación de que el público no perdonaría a su personaje por cometer una infidelidad. Entonces, decidieron modificar la historia, evitando que Chandler traicionara a Monica.

Lisa Cash, a pesar de la alteración de su papel, no fue completamente eliminada del episodio. En su lugar, obtuvo un rol coestelar como azafata, compartiendo escenas con Ross y Rachel. Aunque reconoció que la escena original habría sido un giro emocionante en su carrera, también comprendió la razón detrás del cambio. "Fue una buena decisión. No creo que la audiencia lo hubiera perdonado".

¿Cómo fue trabajar con Matthew Perry?

La actriz reflexionó sobre su experiencia trabajando junto a Matthew Perry, a quien describió como amable y acogedor, a pesar de la intimidación inicial de unirse a un elenco tan consolidado en la quinta temporada de Friends. "Pude verlo leer las lineas e improvisar. Era muy rápido, talentoso y tan gracioso. Nos morímos de risa al verlo. Era divertidísimo", comentó.

El actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, fue enterrado en un cementerio de Los Angeles, durante un funeral al que asistieron familiares y compañeros de reparto, informó AFP. Aún se desconoce la causa de su muerte. Sin embargo, se sabe que el actor batalló con problemas de salud y de adicciones a las drogas en los últimos años.