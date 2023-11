Familia de Matthew Perry cumple su sueño: crean fundación contra adicciones tras su muerte

Matthew Perry, el recordado Chandler Bing de la popular serie Friends, murió a los 54 años el 28 de octubre, pero su familia decidió que su legado siguiera vivo, a través de una fundación benéfica a su nombre, para ayudar a quienes padecen adicciones. “El potencial que tiene la Fundación Matthew Perry para ayudar a quienes padecen esta enfermedad es algo que estamos orgullosos de traer al mundo”, escribieron en un comunicado compartido por People.

Su padrastro, el periodista Keith Morrison, conocido por su trabajo en Dateline, publicó un llamado en redes sociales el lunes. “Este discurso no es el tipo de cosas que hago comúnmente. Pero este año es diferente”, escribió en X (antes Twitter). “Haz lo que puedas; él habría estado agradecido. matthewperryfoundation.org”.

El 3 de noviembre pasado, tan solo seis días después del fallecimiento del actor, se estableció oficialmente la Fundación Matthew Perry. Su principal misión, según se detalla en su página web, es reconocer la adicción como una enfermedad, combatir los estigmas asociados y abogar por tratamientos más equitativos.

Perry abordó abiertamente sus problemas con el alcohol y las drogas en múltiples ocasiones. En una entrevista realizada en noviembre de 2022 en el podcast Q With Tom Power, expresó su deseo de ser recordado por su contribución a ayudar a otros, más que por su trabajo en televisión: "Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione, quiero que sea el ayudar a los demás. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo".

En 2013, en la revista People, admitió su abuso de alcohol y Vicodin. Incluso, después de recibir tratamiento, en 2015, advirtió: "No puedes tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se resuelva en 28 días". Sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, revelaron detalles impactantes sobre su adicción y su cercana muerte a los 49 años.

¿Cómo murió Matthew Perry?

Matthew Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su hogar en Los Ángeles, California, y las circunstancias de su muerte aún son desconocidas. Las autoridades encontraron a Perry sin signos de respuesta y no lograron reanimarlo. Según fuentes de Los Angeles Times y TMZ, no se sospecha de un acto criminal.

Aunque las pruebas iniciales descartaron sobredosis, la causa exacta de la muerte de Perry aún se desconoce. El informe de la autopsia podría tardar varios meses en revelar detalles adicionales sobre el trágico fallecimiento del querido actor.

¿Cómo reaccionó el elenco de Friends?

Los colegas de Matthew Perry en Friends han compartido mensajes de despedida, recordando los momentos compartidos con Perry. Courteney Cox, quien interpretó a la esposa de Chandler, Monica Geller, expresó su gratitud por los momentos compartidos y confesó extrañar a Matthew Perry cada día. Matt LeBlanc, otro de los protagonistas, compartió su despedida a través de Instagram, describiendo los momentos compartidos con Perry como algunos de los mejores de su vida.

LeBlanc y Cox, junto al resto del elenco, compartieron un comunicado con la revista People: "Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”.