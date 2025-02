Actriz surcoreana Kim Sae-ron fue hallada muerta en su casa en Seúl

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, reconocida por su papel protagónico en el exitoso k-drama Sabuesos o, por su nombre en inglés, Bloodhounds de Netflix, fue hallada sin vida en su residencia en Seongsu-dong, al este de Seúl, la mañana del domingo 16 de febrero, según informaron fuentes policiales.

El cuerpo de la joven estrella fue descubierto por un amigo que había acordado reunirse con ella. Al no obtener respuesta, decidió ingresar a la vivienda y, al encontrarla, alertó de inmediato a las autoridades. Sin embargo, cuando la policía llegó al lugar, ya no pudieron hacer nada por salvarla.

Por el momento, las causas de su fallecimiento son desconocidas. La policía local ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, aunque no se han encontrado indicios de un acto criminal ni señales de robo. Según informó el medio The Korean Times, un portavoz de la policía declaró: “Aún no hemos hallado evidencia que sugiera un crimen, pero seguimos investigando las circunstancias de su muerte”.

La noticia ha causado gran conmoción en Corea del Sur, donde Kim Sae-ron era una figura destacada en la industria del entretenimiento.

Una carrera breve, pero impactante

Kim Sae-ron nació en el año 2000 y desde temprana edad mostró un talento excepcional para la actuación. Su debut profesional llegó a los nueve años con destacadas participaciones en películas como A Brand New Life (2009) y The Man From Nowhere (2010), ambas aclamadas por la crítica.

Su carisma y habilidad interpretativa la llevaron a protagonizar diversas producciones exitosas, incluyendo A Girl at My Door, Secret Healer (2016) y Love Playlist (2017), esta última para Netflix. Sin embargo, fue la serie dramática Bloodhounds (2023), también de la plataforma, la que consolidó su carrera y la posicionó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de la industria.

A pesar de su ascendente trayectoria, su carrera sufrió un duro revés en mayo de 2022 tras verse involucrada en un incidente legal. Fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y chocar contra una acera, lo que resultó en una sanción económica cercana a los 13.000 euros. Además de las consecuencias legales, el incidente afectó su imagen pública y su participación en Bloodhounds se vio significativamente reducida.

En abril de 2024, Kim Sae-ron intentó retomar su carrera incursionando en el teatro, pero debido a una nueva polémica y problemas de salud, decidió abandonar el proyecto. Su fallecimiento repentino ha causado gran conmoción en el mundo del entretenimiento, sobre todo por su juventud.