Murió a los 80 años Lee Jo-Sil, actriz de 'El juego del calamar' y 'Train to Busan', tras padecer de cáncer

La actriz surcoreana Lee Joo-Sil, conocida por su papel de Park Mal Soon en la segunda temporada de El juego del calamar, falleció este domingo a los 81 años en su hogar en Uijeongbu, Corea del Sur, según informó el diario local The Chosun Ilbo. En la exitosa serie de Netflix, interpretaba a la madre de Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) y madrastra de Hwang In Ho (Lee Byung Hun).

Lee Joo-Sil fue diagnosticada con cáncer de mama hace 30 años, y en ese momento los médicos le dieron solo un mes de vida. Sin embargo, luchó contra la enfermedad durante 13 años hasta recibir el alta definitiva. A pesar de superar ese desafío, en noviembre del año pasado le detectaron cáncer de estómago durante un chequeo médico. El funeral de la actriz se llevará a cabo el 5 de febrero en el Hospital Shinchon Severance.

¿Quién era Lee Joo-Sil?

Además de su participación en El juego del calamar 2, Lee Joo-Sil dejó su huella en varias producciones aclamadas tanto en Asia como en el resto del mundo. Destacó en la icónica película de terror Train to Busan, que se convirtió en un éxito internacional.

Su carrera abarcó numerosos dramas coreanos (k-dramas), entre ellos Country Diaries, The Uncanny Counter, The Present is Beautiful y Beauty and Innocent Boy. En Netflix, su talento puede apreciarse en series surcoreanas como Goodbye Earth, A Time Called You y Juvenile Justice, donde continuó demostrando su versatilidad actoral hasta sus últimos años de vida.

¿Cuándo se estrena El juego del calamar 3 en Netflix?

El director Hwang Dong-hyuk anunció, en un comunicado compartido por Netflix, que la tercera temporada de El juego del calamar llegará el 27 de junio de 2025.

Director de El juego del calamar tomó personajes de su propia vida

Muchos de los personajes de la exitosa serie de Netflix El juego del calamar se basan en la vida de su director surcoreano.

La serie de Hwang Dong-hyuk tuvo el debut más exitoso del gigante del streaming en su lanzamiento el 17 de septiembre de 2020, captando al menos 111 millones de espectadores. Su visión distópica presenta a cientos de personas marginales que se enfrentan en juegos infantiles tradicionales, todos los cuales Hwang jugó en su infancia en Seúl.

Como Sang-woo, un atribulado banquero en la serie, Hwang estudió en la Universidad Nacional de Seúl, y debió luchar financieramente pese a su título. Al igual que Gi-hun (el personaje principal), un trabajador despedido y apostador compulsivo, Hwang fue criado por una madre viuda y su familia pobre vivía en un apartamento subterráneo. Y una de sus primeras experiencias en el exterior lo inspiró a crear Ali, un trabajador migrante paquistaní abusado y explotado por su empleador coreano.

