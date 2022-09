Adam Levine se pronuncia en Instagram tras ser acusado de infidelidad. | Fuente: AFP

Adam Levine recurrió a sus redes sociales para refirse a las acusación de infidelidad que una influencer estadounidense hizo pública a través de TikTok. Con capturas de conversaciones como pruebas, la mujer de 23 años aseguró que el cantante de Maroon 5 tuvo una relación extramarital con ella cuando estaba casado con la modelo Behati Prinsloo.

La noticia ha caído como un balde de agua fría a los fanáticos del músico, pues Levine y Prinsloo formaban una de las parejas más consolidadas del espectáculo internacional. Además, la revelación llegó pocos días después de que el matrimonio anunciara que están esperando su tercer hijo.

"No tuve criterio al hablar con cualquier persona que no fuera mi esposa en cualquier tipo de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En algunos casos se convirtió en algo inapropiado", dijo el cantante para luego aclarar que ya tomó medidas para enmendar su error.

"Mi mujer y mi familia es lo único que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos", finalizó el artista.



La versión de la influencer

Mediante un video en TikTok, la modelo e influencer Sumner Stroh, dio a conocer su versión sobre la supuesta infidelidad del cantante; en el registro también mostró capturas de presuntas conversaciones entre ella y la estrella del pop.



"En ese momento, ya saben, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada”, indicó, dejando entrever que el affaire había sido años atrás. "Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret", añadió, mostrando capturas de antiguas conversaciones.

Stroh aseguró que no tenía la intención de divulgar nada, pero todo se salió de control cuando empezó a compartir la información con sus amigos, incluso uno de sus allegados "quería vender la noticia" a un reconocido medio, por lo que optó a adelantarse a posibles consecuencias.

"Maroon 5 es prácticamente música de ascensor en este momento, así que estoy segura de que saben quién es Adam Levine. Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año", detalló la mujer.

Luego de exponer los mensajes, Sumner reveló que Adam le escribió hace un par de meses para contarle que se convertirá en papá por tercera vez, pero más allá de escribirle para darle la noticia, el cantante se puso en contacto con ella para preguntarle si le podía poner su nombre al bebé.

"Ok pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás bien con eso? Es muy en serio.", se puede leer en el mensaje que Sumner muestra a sus seguidores.

