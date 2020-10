Adele y el rapero Skepta mantienen un romance | Fuente: Instagram

La cantante Adele estaría apostando de nuevo por el amor, pues -según informó la revista People- la intérprete tendría un romance con el el rapero Brit Skepta.

Adele, de 32 años, y Skepta, de 38 años, se conocen desde hace varios años y, de acuerdo a la fuente, las cosas entre los artistas “se han ido calentando”.

“Ellos frecuentan mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”, señaló.

Asimismo, se conoce que tanto Adele como Skepta son originarios de Tottenham, un barrio ubicado al norte de la ciudad de Londres.

“Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control. Me habla de cómo van las cosas”, dijo Skepta en una entrevista de 2016 con el Evening Standard.

People también afirmó que, desde que Adele solicitó el divorcio a su esposo Simon Konecki en septiembre de 2019, la intéprete de "Hello" se ha mostrado “mucho más sociable y se ha abierto un poco”.

"Ha habido grandes desafíos en su vida y en el mundo. Ella está trabajando para solucionar todo eso y lo presentará cuando esté lista”, agregó la fuente.

SU CAMBIO DE LOOK

A sus 32 años, Adele es una de las cantantes más reconocidas del mundo por su gran rango vocal y canciones inolvidables. La artista británica marcó su regreso frente a las cámaras, pero esta vez desde una faceta diferente: presentadora de “Saturday Night Live”.

Como es costumbre, la más reciente emisión del programa inició con un monólogo del conductor de turno. Así fue como la compositora dio apertura demostrando su emoción por ser la anfitriona de un espacio que logró que su música llegara a una audiencia masiva hace más de una década.

“Estoy absolutamente emocionada de finalmente ser la anfitriona de este programa. No solo me encanta este programa, sino que es el que rompió mi carrera en Estados Unidos, hace 12 largos años. Yo era la invitada musical en 2008, cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey, así que obviamente unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo”, empezó Adele.

