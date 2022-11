Aubrey Christina Plaza ​es una actriz y comediante estadounidense y se unirá por primera vez a Marvel. | Fuente: Composición

Aubrey Plaza se suma al elenco principal de 'Agatha: Coven of Chaos', serie spin-off de 'WandaVision' y que está encuadrada al final de la Fase 5 del UCM. Aparte de la actriz estadounidense, se une así a los nombres ya confirmados de Kathryn Hahn, Joe Locke y Emma Caulfield.

Plaza se hizo conocida gracias a 'Parks and Recreation' y acaba de estrenar el primer episodio de la segunda temporada de 'The White Lotus', pero aún no se sabe qué papel interpretará, según informa The Hollywood Reporter.

'Agatha: Coven of Chaos' estará protagonizada por Kathryn Hahn como Agatha Harkness, una bruja que fue acusada de practicar magia oscura y que se hizo pasar entonces por Agnes, la vecina cotilla de la familia Maximoff en la serie de 'WandaVision'.

Junto a ella, Emma Caulfield encarnará a Sarah Proctor, quien ya apareció también en la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen, donde pasó a ser conocida como Dottie Jones tras la Anomalía de Westview. También Joe Locke, actor conocido por su rol en la aclamada serie Heartstopper de Netflix, tendrá un papel que no ha sido aún desvelado en la ficción de Marvel Studios.

Aunque todavía no tiene fecha de estreno, La Casa de las Ideas anunció en la pasada edición de la Comic-Con de San Diego que la ficción verá la luz en el invierno de 2023. Además de Kathryn Hahn y Emma Caulfield, 'Agatha: Coven of Chaos' también recupera otros nombres de 'WandaVision', la primera serie de Marvel que vio la luz en Disney+. Es el caso del guionista Jac Schaeffer, quien también trabaja en una serie centrada en Visión, Vision Quest, que estará protagonizada por Paul Bettany.

Junto a las mencionadas series, Aubrey Plaza también se encuentra rodando Megalopolis, el gran proyecto cinematográfico de Francis Ford Coppola y en el que compartirá cartel con nombres como como Dustin Hooffman, Adam Driver, Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishburne y Nathalie Emmanuel.

'WandaVision', la primera serie de Marvel

El pasado enero, “WandaVision” nos llevó de vuelta al universo Marvel tras un largo tiempo sin películas de superhéroes por el cierre de los cines durante la pandemia. Se trató de la primera serie televisiva de la franquicia que seguía de cerca a Wanda Maximoff (Bruja escarlata) y su nueva vida en un vecindario de los suburbios junto a su pareja, el androide Vision.

El elenco estuvo integrado por Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kate Dennings, Evan Peters, Randall Park, entre otros. Después de su estreno, la protagonista e intérprete de Scarlet Witch aclaró que no tendría una segunda temporada, pero la historia de la heroína continuaría en la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

“WandaVision” y sus sucesoras en la categoría de series en Marvel como “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” están disponibles para ver en Disney+. Otros proyectos de este corte que llegaron este año son “Hawkeye” y “Ms. Marvel”.

(Con información de Europa Press)

