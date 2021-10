Kathryn Hahn protagonizará una serie derivada de "WandaVision". | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” no volverá para una segunda temporada, pero uno de sus personajes tendrá su propia serie. La malvada bruja Agatha Harkness, interpretada por Kathryn Hahn, será la estrella de un spin-off que ya se encuentra en desarrollo por parte de Marvel Studios y la plataforma Disney+.

Este jueves 7 de octubre, la revista Variety reportó que, de acuerdo a fuentes cercanas, “WandaVision” tendrá una serie derivada para Disney+. Con la actriz Kathryn Hahn de vuelta en el rol de Agatha Harkness, el servicio streaming trabajará en una comedia negra, aunque se desconoce detalles exactos sobre la historia.

Jac Schaffer, guionista principal de la serie sobre la Bruja escarlata, estará encargada del guion de la nueva ficción original de Disney+ y también trabajará como productora ejecutiva. Hasta el momento, ni Marvel ni los involucrados en el proyecto han ofrecido un comentario oficial sobre el último reporte.

Kathryn Hahn dio vida a la bruja Agatha Harkness en "WandaVision". | Fuente: Marvel Studios

'WandaVision', la primera serie de Marvel

El pasado enero, “WandaVision” nos llevó de vuelta al universo Marvel tras un largo tiempo sin películas de superhéroes por el cierre de los cines durante la pandemia. Se trató de la primera serie televisiva de la franquicia que seguía de cerca a Wanda Maximoff (Bruja escarlata) y su nueva vida en un vecindario de los suburbios junto a su pareja, el androide Vision.

El elenco estuvo integrado por Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kate Dennings, Evan Peters, Randall Park, entre otros. Después de su estreno, la protagonista e intérprete de Scarlet Witch aclaró que no tendría una segunda temporada, pero la historia de la heroína continuaría en la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

“WandaVision” y sus sucesoras en la categoría de series en Marvel como “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” están disponibles para ver en Disney+. Otros proyectos de este corte que llegarán este año son “Hawkeye” y “Ms. Marvel”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.