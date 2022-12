La relación de Aitana y Miguel Bernardeau comenzó en Instagram cuando ambos estaban iniciando sus carreras | Fuente: Instagram

La cantante Aitana y el actor Miguel Bernardeau terminaron su relación después de cuatro años. Esta noticia llega luego de que estrenaran la serie ‘La última’, de Disney Plus. A pesar de que ni uno ha querido dar declaraciones sobre su ruptura, la artista española pidió a la prensa española que no le pregunten por su vida privada.

La intérprete de ‘Otra vez’ exigió que no la graben en su casa ni alrededores, porque hay hombres que la están acosando en la madrugada y no quiere que sepan su ubicación.

“Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo”, dijo Aitana, confirmando que ya no vive con Miguel Bernardeau. “Yo entiendo que me grabes en la calle, que es un rollazo, pero no me grabes en casa, se los suplico, por favor”, agregó.

Sin embargo, una de las periodistas no lo tomó bien y le refutó: “Para que no te persigamos tendrás que respondernos”. Ante ello, la intérprete española quedó sorprendida y contestó: “Nunca hablé de mi vida privada y no lo voy a hacer ahora”.

Esta situación se ha viralizado en redes sociales y los fanáticos de Aitana han invitado a los medios a reflexionar sobre los límites de intimidad que traspasa la prensa de espectáculos.

Una chavala de 23 años suplica a la prensa que no hagan fotos de su casa porque hay tíos que identifican la zona y merodean por allí de madrugada. Respuesta de una reportera: "Para que no te persigamos tendrás que respondernos". Una extorsión en toda regla. Menudos buitres. pic.twitter.com/m6r5vehS1u — PabloMM (@pablom_m) December 15, 2022

Aitana y Miguel Bernardeau protagonizan 'La Última'

Aitana es el fenómeno musical del momento. Fue la artista española más escuchada en Spotify en 2021, acumulando más de 100 millones de reproducciones globales, y ha recibido prestigiosos galardones nacionales e internacionales a nivel discográfico y por sus actuaciones en directo.

La cantante se mostró entusiasmada de su primer proyecto como actriz: “Me siento muy entusiasmada y con muchas ganas, voy a dar el máximo. Estoy muy feliz también de poder aportar parte de mi mundo musical a la serie, y de poder compartir esta experiencia única con un equipo de personas maravillosas”.

Por su parte, Miguel Bernardeau es un actor español conocido internacionalmente por su papel de Guzmán en la serie de “Élite” (Netflix). Recientemente ha estrenado la serie “Todo lo otro” (HBO Max), y ya estrenó la película “1899”, la nueva serie de los creadores de ‘Dark’ (Netflix). En cines, ha participado en películas como “Ola de crímenes”, de la directora Gracia Querejeta, “Es por tu bien”, de Carlos Therón, y “Josefina”, de Javier Marco.

“Estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto y de trabajar con personas a las que admiro y respeto. El universo que estamos creando tiene algo muy especial y el equipo se está dejando la piel para que sea espectacular. Estoy feliz de darle vida a Diego”, sentenció.

