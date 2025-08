"Combate es bacán": Gian Piero Díaz se une a Renzo Schuller en su regreso a 'Esto es guerra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gian Piero Díaz regresó a Esto es guerra. Luego de casi cinco años, el conductor de televisión volvió al reality de competencia sorprendiendo a todos los integrantes, incluidos los actuales conductores: Katia Palma, Mathías Brivio y Renzo Schuller.

Precisamente, Díaz hará equipo con Renzo Schuller recordando la famosa dupla de Combate, el desaparecido programa de ATV que impactó a toda una generación por sus juegos, romances, bromas, ocurrencias y más elementos que lo convirtieron en uno de los realities más sintonizados a nivel nacional.

Fue este martes que se anunció la llegada de un misterioso integrante a la conducción de Esto es guerra cuando de repente Gian Piero Díaz se sacó la capucha, siendo saludado por todos y dándose un emotivo abrazo con Schuller, quien quedó pasmado al ver a su antiguo compañero tras estar varios años distanciados.

“Llegó el momento que muchos estaban esperando. Algo que nadie pensaba que podría pasar. El día de hoy todos lo estamos viviendo. La producción me sorprendió”, comenzó diciendo Renzo.

“Gian Piero, te doy la bienvenida. Sé que tú has estado acá antes. Yo, la primera vez que estoy acá. Vamos a divertirnos y demostrar que nuestro equipo es mejor. Combate es bacán”, añadió el presentador y actor peruano.

Gian Piero Díaz estuvo en la conducción de Esto es guerra entre el 2019 y 2021. | Fuente: Instagram (gianpierodiazof)

¿Qué dijo Gian Piero Diaz tras su regreso a Esto es guerra?

Gian Piero Diaz volvió a Esto es guerra en medio de una grata sorpresa para los miembros del reality. No obstante, el conductor aclaró que todavía sigue perteneciendo a Willax Televisión y que su vuelta, “de alguna manera u otra, era algo que mucha gente quería”.

Del mismo modo, recordó cuando empezó conduciendo al lado de Renzo Schuller en Combate en el 2011 luego de fracasar con el programa concurso 'Dame que te doy' ese mismo año. “De ahí nació la idea del formato de Combate. Ahí empezamos con Matthias hace mucho tiempo”, señaló.

“Creo que hoy, después de mucho tiempo, era bonito darle felicidad a muchas personas que están en su casa a la dupla que empezó todo y que se mantiene en un formato que todavía se mantiene en pantalla”, acotó.

Por otro lado, recalcó extrañar “la energía y cariño” que recibía del público cuando conducía Combate entre el 2011 y 2018. Además, aclaró que el mencionado programa fue el que inició el formato tomado luego por Esto es guerra.

“Durante mucho tiempo hablaban de Esto es guerra: el origen. La verdad, el origen es Combate y siempre lo va a ser. Me encanta. Si no hubiera sido por Combate, ustedes no existirían”, generando una reacción de Katia Palma y Matthias Brivio, quienes le recordaron la desaparición del programa.

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller condujeron juntos el recordado programa Combate. | Fuente: Facebook (Combate)

¿Qué pasó entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller?

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se volvieron a juntar luego de varios años de estar distanciados. Ahora, ambos conducirán juntos haciendo dupla en Esto es guerra y formando un equipo que compita con el grupo de Katia Palma y Mathías Brivio.

“Me sorprende de cierta forma. Yo no me voy a explicar qué paso y qué no pasó. Ya lo hice. Lo voy a hacer ahora. Estamos parados los dos. Haremos lo que siempre hicimos: conducir un programa. Divertirnos y ganar”, señaló Schuller.

En ese sentido, Renzo negó que haya existido algún conflicto con Gian Piero. “Los pormenores que la gente quiere saber. Nosotros no nos vemos hace bastante tiempo. No tuvimos la oportunidad de conversar. Lo veo acá después de todo es tiempo”, explicó.

Finalmente, reiteró que la química que ambos tienen en un set de televisión y que buscarán demostrarlo en la nueva temporada de Esto es guerra.

“Yo me divierto acá. Con Gian Piero, siempre hicimos una muy buena dupla. No me voy a cansar de decir eso siempre. Es la mejor dupla que ha existido. Con él me entiendo a la perfección. Nosotros vamos a hacer eso si lo permiten en un formato distinto a lo que era Combate”, concluyó.

