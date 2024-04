Al Pacino será un sacerdote exorcista en 'The Ritual', película de terror basada en hechos reales

El reconcido actor Al Pacino será protagonista de la nueva película del director David Midell, The Ritual. La cinta de terror está basada en un hecho real y cuenta la historia de dos sacerdotes y los retos personales que tienen que atravesar mientras enfrentan un peligroso caso de una mujer poseída.

De acuerdo con Variety, primero podrá ser vista en el Festival de Cannes (que va del 14 al 22 de mayo) y se estrenará en cines internacionales a partir de 2025. Según el medio internacional, el guion está basado en el caso de Emma Schmidt, una mujer nacida en Milwaukee (Wisconsin, Estados Unidos) en 1882, que fue poseída y exorcizada a lo largo de varias décadas, del que se tiene mucha documentación.

Sin embargo, The Ritual no solo se enfocará en lo sucedido con la joven, sino que pone el foco en los dos sacerdotes encargados de salvar a la joven endemoniada a través de una serie de exorcismos, mientras atravesaban momentos personales complejos. El personaje que interpretará Al Pacino es un sacerdote que enfrenta a su "pasado turbulento"; mientras que su compañero Dan Stevens cuestiona su fe.

La película de terror fue escrita por el director David Midell y Enrico Natale. Ambos habían trabajado juntos en la cinta The Killing of Kenneth Chamberlain (2019), y contará con Andrew Stevens, Mitchell Welch y Natale en la producción. Además, al reparto se une Ashley Greene (Twilight) y Abigail Cowen (Redeeming Love).

The Ritual se suma a la lista de títulos que contarán con la participación de Al Pacino, de 84 años, como Modi, el biopic del pintor italiano Amedeo Modigliani, que dirige Johnny Deep, o Killing Castro, sobre la llegada de Fidel Castro a Estados Unidos en 1960, para hablar con la ONU.

Al Pacino será un sacerdote que se enfrentará a su pasado turbulento.Fuente: EFE

Al Pacino estará bajo la dirección de Johnny Depp

El actor estadounidense Al Pacino se suma al reparto de la película en formato biopic sobre el pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani (1884-1920) que empezará a rodarse este otoño en Budapest (Hungría) bajo la dirección de Johnny Depp.

Modi, como se titula la cinta que supone el regreso de Depp como cineasta tras un impás de veinticinco años, también contará en su reparto con Riccardo Scamarcio y con Pierre Niney, según adelantó el medio digital Deadline.

La trama se desarrollará a lo largo de 48 horas en la vida de Modigliani (interpretado por Riccardo Scamarcio) que retratarán momentos turbulentos en los que huye de la policía en las calles de un París devastado por la Primera Guerra Mundial e incluso desea poner fin a su carrera ante la falta de reconocimiento. La obra, que está basada en la pieza teatral Modigliani de Dennis McIntyre, mostrará a Niney como el artista francés Maurice Utrillo y al propio Al Pacino como el coleccionista de arte Gangnat.

La carrera de Al Pacino

La carrera de Al Pacino es un recorrido impresionante por la actuación en cine, televisión y teatro. Desde sus primeros papeles en la década de 1960 hasta la actualidad, ha sido reconocido como uno de los actores más talentosos y respetados de Hollywood.

Pacino ganó fama por su interpretación en películas como El Padrino, donde dio vida al icónico personaje de Michael Corleone, y Tarde de perros, donde destacó como el ladrón Sonny Wortzik. A lo largo de su trayectoria ha demostrado una versatilidad única al abordar una amplia gama de personajes, desde villanos carismáticos hasta figuras históricas.

Además de sus logros en el cine, Al Pacino ha pasado por el teatro, siendo reconocido por sus interpretaciones en producciones de Broadway como The Basic Training of Pavlo Hummel y The Merchant of Venice. También ha incursionado en la televisión, recibiendo elogios por su papel en la miniserie Angels in America.

Asimismo, ha sido galardonado con numerosos premios, incluidos un Oscar, varios Globos de Oro y premios Tony. Su legado en la actuación sigue siendo una influencia duradera en la industria del entretenimiento, y su nombre es sinónimo de excelencia artística.

