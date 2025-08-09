Madre de Kylian Mbappé encantada con comida de olla común en Ancón y aplaudió a mujeres trabajadoras

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de su visita a Ancón para supervisar los avances de los proyectos impulsados por la fundación Inspired by KM, Fayza Lamari, madre del futbolista francés Kylian Mbappé, dedicó emotivas palabras a la cultura y hospitalidad del Perú.

“El cebiche, la causa… me han encantado”, expresó Lamari, quien también destacó la labor comunitaria que pudo presenciar. “Hemos estado comiendo la cocina de 'María Fe' (La olla común que están apoyando y es liderado por la señora Magda). Muy rico. Las personas que nos han recibido, siempre sonrientes, nos han recibido con las manos abiertas y nos han querido”, añadió.

Lamari aprovechó para enviar un mensaje en español sobre empoderamiento y reconocimiento a las mujeres que participan activamente en estas iniciativas solidarias. “Muchas gracias. Arriba las mujeres”, concluyó.

La fundación Inspired by KM inauguró en Ancón un campo de fútbol de césped sintético y hará mejoras en espacios comunitarios, en beneficio de niños y familias de la zona.

Mamá de Kylian Mbappé inaugura cancha de fútbol en Ancón

La madre del futbolista francés Kylian Mbappé, Fayza Lamari, inauguró este sábado un campo de fútbol en Ancón.

Como se recuerda, Mbappé, a través de su fundación Inspired by KM, ha llegado al Perú, específicamente al mencionado distrito. Este proyecto forma parte de las iniciativas sociales impulsadas por el delantero de Real Madrid.

La propuesta busca brindar un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de más de 160 niños y jóvenes de la zona, promoviendo la actividad física y el desarrollo comunitario. Durante la ceremonia, Lamari destacó que Perú es el primer país de Latinoamérica en el que la fundación tiene presencia y reafirmó su compromiso de dejar “una huella positiva” en las comunidades que apoyan.

“Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante”, declaró Lamari a la prensa.