Noor Alfallah, novia de Al Pacino, descarta el matrimonio: "No soy de las que se casan"

Al Pacino y Noor Alfallah no irán al altar. Esto, luego que un juez de Los Ángeles determine que el intérprete de El Padrino pague alrededor de 30 mil dólares mensuales, por concepto de manutención, a la productora de 29 años por el hijo de ambos, Roman, de cinco meses, de acuerdo con documentos difundidos por Page Six.

Resulta que, en breves declaraciones dadas a TMZ, Noor Alfallah aseguró que ama al reconocido actor de 83 años, pero que no piensa en el matrimonio como una opción para fortalecer su relación de más de tres años. “No lo creo. No soy de las que se casan, no quiero casarme”, respondió la empresaria, a su salida de una tienda en Beverly Hills.

Cabe mencionar que Noor Alfallah explicó que este no sería un tema de separación, o pelea, con Al Pacino por la custodia de Román. “Noor Alfallah y Al Pacino siguen juntos después de negociar a un acuerdo de manutención y custodia de su hijo Román”, precisa TMZ.

En otro momento, la expareja de Mick Jagger confirmó al medio estadounidense que planea pasar navidad con Al Pacino. “En cuanto a la primera navidad de Roman, Noor nos cuenta que la familia tiene previsto pasar las fiestas juntos”, sostiene el portal.

Al Pacino, de 83 años, y Noor Alfallah, de 29, todavía mantienen su relación pese a custodia. | Fuente: AFP

Noor Alfallah solicitó a Al Pacino la custodia de su hijo

En setiembre de este año, y luego de tres meses del nacimiento de Roman, Noor Alfallah pidió a un juzgado en Los Ángeles la custodia de su hijo. A inicios de mes, el juez determinó que el actor de Scarface deberá pagar un primer monto de 110 mil dólares, aparte de los pagos mensuales de 30 mil.

Del mismo modo, Daily Mail señala que la corte también estableció que Al Pacino debe pagar 13 mil dólares por una enfermera nocturna “junto con cualquier factura médica que no esté cubierta por el seguro médico”.

“Al padre de cuatro hijos también se le ordenó hacer un depósito anual de 15 mil dólares en un fondo educativo para Román, quien nació el 6 de junio. Como parte del fallo, la pareja tendrá la custodia legal compartida, mientras que el productor de Sony tendrá la custodia física primaria de su hijo”, expresó la revista.

Al Pacino ya tiene tres hijos mayores: Julie Marie, de 33 años, nacida de su relación con la profesora de actuación Jan Tarrant, y de los mellizos Anton y Olivia, de 22, fruto de su matrimonio con la actriz Beverly D'Angelo.