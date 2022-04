Alejandra Guzmán se encuentra de gira mundial en el "Perrisimas Tour". | Fuente: Instagram / Alejandra Guzmán

Cambió su 'look' de manera radical. La cantante mexicana Alejandra Guzmán sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales unas imágenes en las que se le ve completamente calva. Incluso se presentó así junto a Paulina Rubio en su primera gira compartida.

Pero no solo eso: alrededor de su cabeza, se hizo un tatuaje de mandalas muy llamativo, tal y como pudo verse en las distintas publicaciones que subió en su cuenta de Instagram. De esa manera, Guzmán dejaba claro quién es la más rockera del "Perrisimas Tour".

No obstante, un videoclip mostró que la despedida del cabello de la cantante de "Hey, güera" no era lo que parecía. Se trató de una calva falsa, según muestran las imágenes. En su cuenta de Instagram puede verse el proceso de realización de este 'look'.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se encuentran dando conciertos en Estados Unidos como parte de su tour "Perrisimas". Su último concierto será el 22 de mayo en Los Ángeles (California, EE.UU.).





Alejandra Guzmán y Paulina Rubio: así anunciaron su gira

Las cantantes mexicanas Paulina Rubio y Alejandra Guzmán prometieron que en la gira "Perrísimas", que las llevará por más de 20 ciudades de Estados Unidos, dejarán atrás sus egos e histórica rivalidad y los transformarán en la energía que ha caracterizado sus carreras.

"Nos detonamos nada más vernos, tenemos mucha fuerza y nos compenetramos", dijo Paulina Rubio en la presentación del tour por los Estados Unidos en el Hard Rock Hotel, de Hollywood (Florida).

Porque, como aseguró la llamada "Chica dorada", ya tienen cierta edad, Paulina tiene 50 años y Alejandra Guzmán, 54, y ya son "grandes" como para no darse cuenta de que "el ego es el oponente".

"Esto es un 'business' (negocios)...Somos dos mujeres muy profesionales haciendo un momento de 'honor a quien honor merece', que es el público", dijo Paulina a Efe, consciente de que llevar esa rivalidad a un escenario "va a dar mucho de qué hablar".





Histórica rivalidad

Alejandra Guzmán, que tuvo que participar en la presentación por videoconferencia por problemas de visado para entrar a EE.UU., coincidió con ella y dijo que le "motiva dejar atrás el pasado" y que, al final de cuentas, tienen "muchas cosas en común" y se conocen desde hace décadas.

Producida por las propias cantantes, la gira comenzó el 15 de abril en Orlando (Florida) y tiene confirmadas más de 20 fechas en los Estados Unidos, incluidas paradas en Nueva York, Miami y Las Vegas.

Las dos estrellas han protagonizado sonoros enfrentamientos que llegaron incluso a hacerse música en "Mío" y "Hey Güera", canciones resultado del triángulo amoroso entre las dos mexicanas y el también músico y actor Erik Rubin, entonces pareja de Guzmán y que tuvo un romance con Paulina, compañera en Timbiriche.

Y no es el único exnovio que compartieron, tal y como recordó la cantante de "Yo no soy esa mujer".

Pero la llamada Chica Dorada aseguró que todo eso quedó atrás y ahora sí podrán salir juntas en gira, algo que en el pasado ya se intentó, pero que no terminó de cerrarse, y las diferencias del pasado son historia y ahora sumarán sus energías no para atacarse sino para deslumbrar a la audiencia.

