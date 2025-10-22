“Se exageraron las cosas”: Alejandro Landero, actor de Televisa, desmiente vivir en la calle tras video viral

El actor mexicano, recordado por su papel en Rosa Salvaje, aclaró que la situación fue malinterpretada y que ya cuenta con un lugar donde quedarse.

El fin de semana, las redes sociales se sorprendieron al ver a Alejandro Landero, recordado actor mexicano de Televisa, aparentemente viviendo en las calles de Ciudad de México junto a sus mascotas. La noticia se difundió rápidamente con titulares que lo describían “en situación de calle”.

En los videos que circularon en redes, y que fueron replicados por la prensa local, se veía al actor acompañado de su perro y cuatro gatos en un parque de la colonia Condesa. Días después, Landero fue abordado por reporteros en el mismo lugar, donde negó estar en la calle y aseguró que todo se había “exagerado”.

“Hace más de tres décadas que dejé la actuación. Esta fue una nota mal informada. Ya me prestaron una casa y pronto me iré a Puerto Vallarta”, declaró el actor antes de retirarse a una camioneta Volkswagen Combi de color rojo, pidiendo que lo dejaran tranquilo.

El video que generó preocupación

El domingo 19 de octubre, la cuenta @LaRomaMex en X (antes Twitter) publicó imágenes en las que se veía al actor sentado en una banca, con su perro y las transportadoras donde guardaba a sus gatos. La usuaria pedía apoyo para Landero, asegurando que “se encontraba en situación de calle”. Incluso se compartió una cuenta bancaria para quienes quisieran ayudarlo económicamente.

Horas después, el propio Landero grabó otro video para agradecer las muestras de cariño y explicar su situación. Contó que atravesaba un momento complicado y que su objetivo era viajar a Puerto Vallarta para emprender un proyecto de concientización sobre la neurodivergencia.

“Estoy pasando una situación difícil, una prueba dura, pero Dios siempre pone a las personas correctas en tu camino. Gracias por la ayuda que me están dando”, expresó el actor, mientras acariciaba a su mascota.

“Fue una nota mal informada”

Este martes, Alejandro Landero volvió a ser visto en la zona y fue nuevamente abordado por la prensa. “Estoy bien, ya me voy a una casa, todo está solucionado”, declaró brevemente, y aseguró que sus animales estaban protegidos del frío.

En entrevista con el programa Sale el sol, el actor explicó que el video inicial “se salió de control”. “No está pasando nada. El video era para los chats internos de la colonia, donde nos apoyamos cuando alguien tiene un problema. Pero se viralizó, sacaron todo de contexto y agredieron a tercenos que no tienen nada que ver”, contó.

Landero admitió que pasó “un par de noches” en el camellón tras un contratiempo con un plan de vivienda que no se concretó, pero aclaró que la situación ya fue resuelta. “Me quedé un par de noches, sí, porque se desfasaron las cosas. Pero ya todo se está corrigiendo. Lo que más me preocupaba eran mis animales. Gracias a Dios, ya todo se enderezó”, dijo.

¿Quién es Alejandro Landero?

Alejandro Landero es un actor mexicano que alcanzó la fama en las décadas de los 80 y 90 por su participación en exitosas telenovelas de Televisa y TV Azteca. Su debut fue en Monte Calvario (1986), pero su papel más recordado fue el de Rigoberto 'Rigo' Camacho en Rosa Salvaje, donde compartió escena con Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

También formó parte de producciones como Bianca Vidal (1982), Vivir un poco (1985), Papá soltero (1989) y Un rostro en mi pasado (1989). Su última aparición televisiva fue en Entre la vida y la muerte (1993).

