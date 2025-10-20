Famoso actor de Televisa es encontrado viviendo en la calle junto a sus mascotas: vecinos piden ayuda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor mexicano Alejandro Landero se volvió viral tras revelar que vive en la calle. | Fuente: X (@Reporte_Indigo)

Alejandro Landero, recordado actor mexicano de Televisa, fue encontrado viviendo en las calles junto con sus mascotas. De acuerdo con videos de usuarios, compartidos por medios internacionales como El Heraldo, Azteca y Univisión, el exgalán de populares telenovelas trata de sobrevivir con sus cuatro gatos y su perrita en un parque ubicado en la colonia Condesa, en Ciudad de México.

Landero, quien interpretó a 'Rigo' Camacho en la icónica telenovela Rosa Salvaje, de 1988, estuvo sentado en la banca de un parque público con sus pocas pertenencias y sus animales, según reportes de vecinos en las colonias Roma y Condesa.

Asimismo, según relatos de los ciudadanos en redes sociales, difundidos por Azteca Noticias, el actor de prestigiosas telenovelas de los 80 y 90 "lleva meses sin empleo, no puedo pagar la renta y fue desalojado de su vivienda".

De igual manera, una vecina, que grabó al artista, pidió ayuda para que pueda tener un techo temporal. De igual manera, se supo que este se rehúsa a abandonar a sus mascotas.

"Pido, de la manera más atenta, su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, pueda ser ayudado. Él está en una situación de calle. Tiene cuatro gatitos y una perrita. Son muy tranquilos. A los gatos los ha traído en estas transportadoras para que no se puedan escapar. Él está pidiendo apoyo. Él está pidiendo ayuda para que pueda tener techo", se oye decir a la mujer mientras enfoca a Landero.

Alejandro Landero es recordado por telenovelas como Pasión y Poder, Rosa Salvaje, Bianca Vidal, entre otras.Fuente: Televisa

Alejandro Landero tras vivir en la calle: “Estoy pasando por una situación difícil”

Alejandro Landero pidió ayuda para poder vivir con sus mascotas. El actor, quien compartió elenco con la diva mexicana Verónica Castro, se mostró en un video agradeciendo los mensajes de apoyo que viene recibiendo.

“Hola, mi nombre es Alejandro Landero. Estoy ahora pasando una situación difícil. Una prueba dura, pero Dios siempre te muestra los caminos y pone a las personas correcta en tu vida. Hoy es muestra de ello. Quiero agradecerles a ustedes la valiosa ayuda que me están dando”, manifestó mientras acariciaba a su perrita.

Del mismo modo, noticieros mexicanos mencionaron que Landero fue desalojado de su departamento el último viernes al no tener dinero para pagar. Por su parte, el actor aseguró no perder la fe en estos momentos difíciles.

“Gracias por este rosario, gracias por el libro. Yo siempre he confiado en los designios del señor. Él sabe por qué hace las cosas y para qué hace las cosas. Siempre he confiado que los mensajes que él nos envía. A veces los silencios son mensajes, a veces los regalos también son algo abundantes. Lo cual uno le da crédito a toda esta maravilla”, acotó.

Por último, el también actor de Pasión y Poder mencionó que tiene como objetivo seguir su camino al balneario Puerto Vallarta para poder realizar “un trabajo de concientización de lo que son las discapacidades físicas, visibles y no visibles y neuro divergencia”. “En mi caso, soy autista y sufro de TDA (trastorno por déficit de atención e hiperactividad)”, dijo.

Alejandro Landero es un recordado actor mexicano de telenovelas de los 80 y 90. | Fuente: Televisa

¿Quién es Alejandro Landero?

Alejandro Landero es un conocido actor de grandes telenovelas en los 80 y 90. Nacido en Ciudad de México, desde joven incursionó en el mundo del espectáculo mostrando su gran desenvolvimiento ante cámaras que lo llevaron a interpretar a varios personajes en la televisión.

Su primer éxito fue en Monte Calvario (1986). También logró conseguir el papel de Federico Gómez Luna en el drama Pasión y Poder. No obstante, su personaje más recordado fue como Rigoberto 'Rigo' Camacho, donde actuó al lado de Verónica Castro y Guillermo Capetillo, en la icónica telenovela Rosa Salvaje.

De igual manera, Landero pudo sobresalir en otros proyectos televisivos como: Bianca Vidal (1982), Vivir un poco (1985), Papá soltero (1989) y Un rostro en mi pasado (1989). Una de sus últimas apariciones fue en la telenovela Entre la vida y la muerte (1993).

Luego del gran éxito en Televisa, Alejandro Jesús Landero García, nombre completo del actor según blog de fans, se incorporó a TV Azteca. Posteriormente, se retiró de los escenarios para dedicarse a otros proyectos profesionales vinculados al arte.