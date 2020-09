Alejandro Sanz compuso e interpretó la canción de la película "El verano que vivimos". | Fuente: EFE

Alejandro Sanz estuvo en el Festival de San Sebastián como compositor e intérprete de la canción "El verano que vivimos" de la película homónima, una experiencia nueva que ha disfrutado muchísimo y que estaría dispuesto a llevar más lejos, tal vez, hasta hacer cintas si recibe una "buena propuesta".

"¿Por qué no?", ha comentado entre risas el cantante y autor, que ha vendido más de 25 millones de discos en el mundo y ha ganado 23 Grammy Latinos y cuatro Grammy estadounidenses.

"Las cosas hay que probarlas todas en la vida, cuando llegue el momento adecuado y si alguien te ofrece algo que esté bien...Yo no voy a ir persiguiendo a nadie para que me meta en una película, pero....", comenta con una sonrisa para, acto seguido, ensalzar a los cineastas españoles.

"Creo que el nivel de directores y de actores y del cine que se hace en España es muy bueno, realmente, trabajar con cualquiera de ellos que tenga una buena idea sería para mí un placer", acota Alejandro Sanz.

El cantante Alejandro Sanz posa junto a los actores Pablo Molinero, María Pedraza y Blanca Suárez en el Festival de Cine de San Sebastián. | Fuente: EFE

"NO SE ENTENDERÍA EL CINE SIN LA MÚSICA"

Y mientras ese momento llega, Sanz se acaba de bautizar en la banda sonora de la película de Carlos Sedes "El verano que vivimos" -presentada en una proyección especial del Festival de San Sebastián- como autor e interprete de una canción hecha por encargo y que llegó a su puerta "a través de un amigo".

"Me llamó mucho la atención porque, efectivamente, era algo que no había hecho hasta ahora y yo también me preguntaba por qué no. A lo mejor reservaba esta primera vez para este momento; la verdad es que lo he disfrutado muchísimo", asegura.

Para Alejandro Sanz, la experiencia ha sido "diferente" y le ha merecido la pena. "Creo que ese maridaje entre la música y el cine les condena a entenderse siempre. Es una mezcla maravillosa, no se entendería el cine sin la música", comenta.

"El verano que vivimos" es protagonizada por Javier Rey, Blanca Suárez, Pablo Molinero, Guiomar Puerta, María Pedraza y Mercedes Sampietro. (EFE)