Raquel Perera, exesposa de Alejandro Sanz, rompe su silencio sobre la denuncia de Ivet Playa

Alejandro Sanz se ha visto envuelto en la polémica esta semana luego de que una joven, identificada como Ivet Playa, lo denunciara públicamente por haber mantenido un “vínculo íntimo y sexual” que, según afirmó, habría comenzado cuando ella tenía 18 años y él 49. “Me siento engañada, utilizada, humillada, sucia”, declaró en un video publicado el martes en sus redes sociales.

"Alejandro Sanz me ha llevado por delante", afirmó Ivet. "A mí me ha dado miedo. Creo que vive en una realidad paralela. Y creo que siente que está por encima del bien y del mal. Nadie le planta cara. Eso es aún más peligroso... Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano… pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", indicó.

El cantante español respondió poco después con un mensaje en sus historias de Instagram: “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto”. Además, reveló que la denuncia llegó un mes después de que rechazara una propuesta de inversión en un negocio familiar de la joven. “Nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”, agregó.

Raquel Perera, su exesposa, se pronuncia

Como era de esperarse, diversas voces se han pronunciado tras la denuncia pública. Una de ellas fue la de Raquel Perera, exesposa de Sanz, con quien el cantante español contrajo matrimonio en 2012 y de quien se separó en 2019, según ambos, por un “desgaste en la convivencia”.

“No tengo nada que decir, de verdad. Entiendo perfectamente que queráis encontrar opiniones colaterales a todo esto, pero no... Yo no tengo nada que decir por mi parte. No puedo opinar de nada que no conozco, de verdad”, respondió a Europa Press.

Lejos de salir en defensa del padre de sus hijos, Perera evitó confirmar si la noticia le resultó sorpresiva: “Ni idea, de verdad, chicos, es que desconozco muchísimo el tema, de verdad”. Y concluyó: “No me corresponde decir absolutamente nada. No soy responsable de lo que puedan opinar los demás o decir los demás, no tengo ni idea”. Sin embargo, sí quiso dejar claro que “por supuesto” mantiene un buen recuerdo del artista.

¿Quién es Ivet Playa?

Ivet Playa es una creativa digital catalana y gimnasta, muy activa en redes sociales. En Instagram muestra su afición por el deporte, la playa y los viajes, pero también conserva publicaciones junto a Alejandro Sanz, lo que ha llamado la atención del público.

En 2017, subió una foto abrazando al cantante en un evento. En 2018, publicó otra imagen con él y escribió: “¿Sabes lo que pienso yo? Que todo lo que tocas lo haces desde el corazón… Para mí ese es tu verdadero triunfo... y el mío es haberte encontrado”.

También compartió imágenes junto a Sanz en 2021, 2022 y 2023, incluyendo conciertos y momentos personales. El video que publicó en TikTok, donde lanza su denuncia contra el cantante, supera las 800 mil visualizaciones.

