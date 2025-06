Isabela Merced y Erick Elera aparecen juntos en amena celebración: "Lindo compartir tu éxito"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabela Merced celebró su cumpleaños por adelantado junto a sus amigos y familiares. | Fuente: Instagram (allisonpastorromero)

Isabela Merced, la actriz de origen peruano-estadounidense, apareció junto a Erick Elera en una amena celebración de cumpleaños donde también estuvo su esposa, Alisson Pastor, entre otros amigos y familiares de la artista internacional.

El propio actor de Al fondo hay sitio compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías al lado de la actriz de Superman y The Last of Us causando un gran furor en redes sociales con su reencuentro.

De acuerdo a otro video, difundido por Erick Elera y Alisson Pastor, se ve a Isabela Merced usando una chaqueta de cuero. La actriz está sentada con una torta color rosado para celebrar su cumpleaños (10 de julio) por adelantado. Las personas cantan “feliz cumpleaños” mientras que la estrella de origen peruano sopla las velas para luego hincar el pastel con el cuchillo.

Del mismo modo, se puede ver a Isabela Merced en una foto grupal donde también está su madre y su tío de nacionalidad peruana. “Lindo compartir y celebrar tu éxito. ¡Viva el Perú, carajo!”, escribió el popular ‘Cara de pez’ en el post difundido este martes.

Cabe mencionar que Isabela Merced viene teniendo un gran éxito en la industria del cine. La actriz aparecerá como Chica Halcón en el esperado filme Superman, de James Gunn. Hace unos días, el productor Tonny Succar también anunció una colaboración con la artista hollywoodense.

La actriz Isabela Merced interpreta a Dina en la serie de HBO, The Last of Us. | Fuente: HBO

Erick Elera tuvo su primer encuentro con Isabela Merced el 2020

Erick Elera tuvo su primer encuentro con Isabela Merced en diciembre de 2020. En aquella ocasión, el actor tuvo la oportunidad de revivir a su personaje Joel González de la serie Al fondo hay sitio con la ayuda de la cantante y actriz de origen peruano.

Luego de protagonizar un divertido sketch, que compartieron en sus redes sociales, el actor contó a América espectáculos que el contacto entre él y la actriz peruana-estadounidense surgió luego de que le comentara una fotografía en Instagram.

En el video, se vio a Erick Elera preguntándole a Isabela Merced cómo se llama. Ella dijo su nombre con un buen inglés, mientras él lo pronunció de manera equivocada, tal y como lo hacía con Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez) en la popular serie.

Esto ocasionó la carcajada de la actriz, quien no aguantó las risas. “Improvisamos nada más esta escena icónica de Al fondo hay sitio y salió así tal cual, espontáneo, y su familia se mató de risa”, dijo Elera.

Isabela Merced interpreta a Chica Halcón (Hawkgirl) en la nueva película de Superman. | Fuente: DC

¿Quiénes es Isabela Merced?

Isabela Yolanda Moner Pizarro, o Isabela Merced, es una actriz peruana-estadounidense de 23 años que se hizo conocida el 2019 por su protagónico en el live-action Dora y la ciudad perdida, donde encarnó a Dora, la exploradora, conocida personaje infantil de Nickelodeon.

Ahora, Merced se viene ganando un nombre en Hollywood al interpretar a personajes en las industrias de Marvel y DC. El 2023, hizo el papel de Anya Corazón, una joven heroína que eventualmente se transforma en una versión latina de Spider-Woman.

El año pasado, Merced fue protagonista en Alien: Romulus, la épica película de Fede Álvarez que significó el regreso de la icónica saga de ficción espacial.

Semamas atrás, la artista de raíces peruanas apareció como la 'Chica halcón' en el primer avance de Superman, la nueva película de James Gunn para DC Comics. Entre sus más destacados proyectos también figura su papel de Dina en la segunda temporada de la famosa serie de HBO, The Last of Us.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis