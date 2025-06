"El Alejandro Sanz que yo idolatraba, no existía": fan que tuvo una relación con el cantante habló por primera vez en TV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ivet Playà, la joven que recientemente hizo pública la compleja relación que habría mantenido durante años con Alejandro Sanz, ofreció su primera entrevista en televisión para contar su versión de los hechos. Según relató, con el tiempo terminó decepcionada por la actitud del cantante, ya que -dijo- empezó a ver "a un Alejandro que no reconocía".

"La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el Alejandro que yo idolatraba, no existía. No fue de la noche a la mañana", expresó en el programa español ¡De viernes!.

"Yo no hablé de delitos, hablé de mis sentimientos", aclaró.

Además, admitió que se reunió con Alejandro Sanz para negociar la publicación de una exclusiva en la revista Lecturas, pero sin llegar a un acuerdo.

Aun así, afirma que le advirtió al cantante que haría pública su historia, pero niega haberlo extorsionado o haberle solicitado ayuda económica: "Me la ofreció él... tuvo una actitud conmigo que no me gustó". "No era que me diera un millón de euros, era su manera de reconocer que no hizo las cosas bien".

¿Trató Ivet Playà de comercializar su relación con Alejandro Sanz? La protagonista de las últimas semanas se sienta en plató para esclarecer lo ocurrido.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/CZRbxZl3X7 — De viernes (@deviernestv) June 20, 2025

Ivet Playà dejó entrever que aún tiene más cosas por contar

A la salida del programa, Ivet conversó con otros medios y desmintió haber pedido dinero para negocios familiares, como Sanz había dicho en un comunicado previo. "Él me lo ofreció a mí, me ofreció a mí ayuda en los negocios", declaró.

La joven también afirmó que existió una relación desigual entre ambos, y que Sanz aprovechó su condición de fan. "Se aprovechó un poco, porque creo que está por encima un poco del bien y del mal".

Asimismo, dijo que las versiones difundidas sobre presuntos negocios serían una estrategia para desviar la atención.

"Los ataques estos de los negocios y hablar de mí falsedades ha sido una estrategia para desfocalizar y desviar la atención a lo que realmente yo considero importante", afirmó.

Finalmente, Ivet dejó entrever que aún tiene más cosas por contar.

"Tengo la lengua partida de todo lo que me estoy mordiendo, que espero que se resuelva muy pronto", expresó.

La reacción de Alejandro Sanz a las declaraciones televisisvas de Ivet Playà

Poco después de la emisión del programa, Alejandro Sanz reaccionó a través de su cuenta en X, aunque sin mencionar directamente a Ivet Playà.

"Buenas noches familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero, gracias por confiar en mí", escribió el intérprete de Corazón partío.

"Y algo más importante aún. Gracias a todos los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo", agregó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis