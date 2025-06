Alejandro Sanz responde con firmeza a la polémica con Ivet Playà: “No soy perfecto, pero no soy un miserable”

El cantante español se pronunció nuevamente a través de su canal de WhatsApp tras las declaraciones públicas de Ivet Playà, quien lo acusó de haberla hecho vivir una "terrible pesadilla".

No se queda callado. Alejandro Sanz volvió a pronunciarse en redes sociales tras las recientes declaraciones de Ivet Playà, la joven de 24 años que afirmó haber vivido con él “una terrible pesadilla” y que incluso llegó a llamarlo “depredador sexual” durante una entrevista en televisión española.

Esta vez, el cantante utilizó su canal oficial en WhatsApp para enviar un mensaje directo a sus seguidores. “A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bellos conmigo”, escribió el lunes.

Sanz continuó: “Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin. Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen palante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos”.

El cantante español se pronunció sobre la polémica generada por las recientes declaraciones de Ivet Playà, una joven de 24 años.Fuente: Europa Press

¿Qué dijo Alejandro Sanz tras las declaraciones de Ivet Playà?

“No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable”, afirmó el cantante español. “Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy malos y, en esos momentos, he sido muy vulnerable, pero creedme que eso no me va a hacer dudar ni un momento de lo bello que hemos construido”.

Sanz cerró su mensaje con una reflexión personal: “Os quiero, soy vuestro y no puedo estar más feliz. No hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie. Y por último: las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero el único olor que me molesta es el del azufre. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como me dijo mi primo David antes de morir: lo único que importa en la vida son las buenas personas”.

¿Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà?

Como era de esperarse, las declaraciones de Ivet Playà generaron repercusiones. Según la periodista Marisa Martín-Blázquez, del programa TardeAR, Alejandro Sanz estaría considerando tomar medidas legales. “No había intención por parte del equipo jurídico de ir más allá del comunicado, pero por esta frase tan rotunda, los abogados le han aconsejado seguir adelante con una demanda por calumnias, injurias y atentado al honor”, señaló.

Cristina Tárrega, periodista y amiga cercana de Sanz, también intervino en el programa para compartir información adicional. “Hasta el momento no han tomado ninguna decisión, el equipo no se ha reunido con el artista, y hasta que eso ocurra no se sabrá qué harán”, explicó. Sin embargo, confirmó que esa reunión se llevará a cabo esta semana, según lo que el propio cantante le habría comentado en privado.

¿Quién es Ivet Playà?

Ivet Playà es una creativa digital catalana y gimnasta, muy activa en redes sociales. En Instagram muestra su afición por el deporte, la playa y los viajes, pero también conserva publicaciones junto a Alejandro Sanz, lo que ha llamado la atención del público.

En 2017, subió una foto abrazando al cantante en un evento. En 2018, publicó otra imagen con él y escribió: “¿Sabes lo que pienso yo? Que todo lo que tocas lo haces desde el corazón… Para mí ese es tu verdadero triunfo... y el mío es haberte encontrado”.

También compartió imágenes junto a Sanz en 2021, 2022 y 2023, incluyendo conciertos y momentos personales. El video que publicó en TikTok, donde lanza su denuncia contra el cantante, supera las 800 mil visualizaciones.

