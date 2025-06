¿Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà? Esto es lo que reportan los medios españoles

El cantante español estaría evaluando acciones legales tras la denuncia pública de Ivet Playà, según periodistas cercanos a su entorno.

La semana pasada, Ivet Playà acudió al programa español ¡De Viernes! con la intención de aclarar su vínculo con Alejandro Sanz, luego de haber publicado un video en redes sociales donde hablaba de “una terrible pesadilla” junto al cantante. Aunque insistió en que no se trataba de delitos, sino de su experiencia personal, también aseguró que Sanz tuvo comportamientos “poco humanos”, llegando incluso a llamarlo “depredador sexual”.

La entrevista se emitió días después de que Ivet compartiera un video de tres minutos y medio en redes sociales, donde decía sentirse “engañada, utilizada, humillada” tras un vínculo “íntimo y sexual” con el artista, que habría comenzado cuando ella tenía 18 años y él 49. “Me siento incluso sucia, porque no sé quién pudo llegar a ver lo que yo le mandaba en mi intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo considero moral, incluso humano”, expresó.

¿Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà?

Como era de esperarse, las declaraciones de Ivet generaron repercusiones. Según la periodista Marisa Martín-Blázquez, del programa TardeAR, Alejandro Sanz estaría considerando tomar medidas legales. “No había intención por parte del equipo jurídico de ir más allá del comunicado, pero por esta frase tan rotunda, los abogados le han aconsejado seguir adelante con una demanda por calumnias, injurias y atentado al honor”, señaló.

Cristina Tárrega, periodista y amiga cercana de Sanz, también intervino en el programa para compartir información adicional. “Hasta el momento no han tomado ninguna decisión, el equipo no se ha reunido con el artista, y hasta que eso ocurra no se sabrá qué harán”, explicó. Sin embargo, confirmó que esa reunión se llevará a cabo esta semana, según lo que el propio cantante le habría comentado en privado.

La respuesta de Alejandro Sanz

Tras el video viral de Ivet Playà, el cantante español no tardó en pronunciarse. A través de sus historias de Instagram, Alejandro Sanz compartió el martes 17 de junio un mensaje dirigido a Ivet: “Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”.

El artista explicó que en mayo ella le propuso un negocio familiar, pero tras consultarlo con sus asesores, decidió no participar. “Siento que tu reacción sea esta. Nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”, escribió. Finalmente, le deseó que encuentre pronto “su camino y felicidad”.

Tres días después, Sanz volvió a pronunciarse. Desde su cuenta en X (antes Twitter), publicó: "¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí". Minutos más tarde, agregó en otro tuit: "Y algo más importante aún. Gracias a todos los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo".

