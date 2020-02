Alejandro Sanz se pronunció sobre Anahí de Cárdenas, a quien elogió por la manera en que combate su enfermedad. | Fuente: Composición (RPP Noticias / Instagram) | Fotógrafo: Rafael Vereau

“Eres una jefaza”, le dijo Alejandro Sanz a Anahí de Cárdenas, en diciembre del año pasado, luego de que se enterara de que la actriz padecía un cáncer de mama y se encontraba en una abierta lucha contra esta enfermedad.

El mensaje alentador cogió por sorpresa a la protagonista de "Aj! Zombis" y sus seguidores. Por eso, este miércoles, tras llegar a Lima para el concierto que ofrecerá como parte de su tour "#LaGira", el cantante de “Pisando fuerte” aprovechó en referirse a la actriz durante una conferencia de prensa.

“[Me enteré de Anahí] a través de las redes. Ella estaba hablando, me gustó mucho lo que estaba diciendo, me tocó el corazón y empecé a seguirla para ver su día a día, cómo va contando”, dijo el cantautor español.

Sanz también relató por qué la intérprete de “¡No me digas solterona! 2” le llamó tanto la atención. “Es una mujer con una fuerza increíble, luchadora. Y además contando toda su experiencia, haciéndolo con una dignidad y entereza que merecen toda la admiración. Me encantaría conocerla, saludarla y que disfrute del show por un rato”, señaló.

En diciembre de 2019, Alejandro Sanz le envió un mensaje de aliento a Anahí de Cárdenas: "Eres una jefaza. Dale duro que tú puedes". | Fuente: Instagram

EN LIMA POR #LAGIRA

A su llegada a Perú, este miércoles, las fans de Alejandro Sanz ya lo estaban esperando con pancartas, globos y regalos en el aeropuerto. Tras arribar a su hotel, cientos de seguidores lo esperaron coreando canciones de su último disco como “Mi persona favorita”, “El trato” y “No tengo nada”.

El cantante tomó unos minutos para saludar a sus fans, quienes esperaron horas por una foto con él o un autógrafo del recuerdo. Como se sabe, el cantautor español llega a Perú para iniciar su gira por Latinoamérica, que incluye países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.

La cita con sus fans peruanos será este 13 de febrero en el Jockey Club a las 21:00 horas. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro o a través de su página web.