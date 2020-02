Anahí de Cárdenas se encuentra en la promoción de "¡No me digas solterona! 2" a la vez que batalla contra el cáncer. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rafael Vereau

Noviembre de 2019 fue un mes difícil para Anahí de Cárdenas. Aquel mes, le dieron la noticia de que padecía de cáncer de mama y lo confesó a través de sus redes sociales fiel a su estilo. “Cada uno tiene su proceso y lo maneja como puede. Este es el mío”, dijo entonces.

Y De Cárdenas no tuvo mejor manera de procesar esta difícil enfermedad que continuando con sus proyectos, entre ellos, sumarse al reparto de “¡No me digas solterona! 2”. En entrevista con RPP Noticias, la actriz contó cómo fue el proceso de grabación.

“Me operaron y a los siete días entré a grabar, recién operada. Me cuidaron muchísimo y me ayudaron un montón”, señaló la intérprete de “Aj! Zombies”. “Me dieron todas las facilidades del caso, todas las citas médicas, todos los controles”, añadió.

Para Anahí, fue muy gratificante que la productora se haya preocupado por su salud y le hay brindado el soporte que necesitaba. “En verdad me han apoyado mucho y estoy muy agradecida con Big Bang por el apoyo que me dieron”, puntualizó.

“¡NO ME DIGAS SOLTERONA! 2”

Próxima a estrenarse el 2 de abril, “¡No me digas solterona! 2” es la continuación de la vida de Patricia (Patricia Barreto), quien, tras alcanzar una plenitud personal en la primera parte, debe lidiar, esta vez, con la ausencia de trabajo y un enamoramiento no correspondido.

Junto a la protagonista, también reaparece Sol, amiga de Patricia encarnada por Anahí de Cárdenas. “Es un personaje de soporte”, indicó la actriz a RPP Noticias. “Lo bonito de esta segunda parte es que ha crecido el universo de todos los personajes y se ve que tenemos familia y cada una tiene su rollo”, añadió.

En esa línea, el personaje de Anahí se encontrará en una encrucijada tras recibir la visita de su suegra, interpretada por Regina Alcover. “Fernanda [la suegra] es tan dulce que es ya pesada y Sol no la aguanta. Esa un poco la dinámica de nuestros personajes”, manifestó.

Como en todo su trabajo, De Cárdenas reveló que esta interpretación también extrajo aspectos de ella. “Yo creo que en todos los personajes hay que sacar de uno. Hay diferentes técnicas, todos tienen diferentes métodos. A mí me gusta llegar con alguna propuesta y la directora me dice si está en el camino correcto o no y juntas llegar a un consenso”, expresó.

En el elenco de “¡No me digas solterona! 2”, dirigida por Ani Alva, también participan Patricia Barreto, Natalia Salas, Yiddá Eslava, Maricarmen Marín y la mexicana Angélica Aragón, entre otros.