Raúl Alejandro Escajadillo Peña, conocido como Aleks Syntek, es un cantautor y productor mexicano de pop y rock latino. | Fuente: Instagram

Aleks Syntek, quien ha mostrado su rechazo hacia el reguetón, considera que sus letras son inapropiadas para esta generación. Ahora dijo que se debería evitar poner esa música en los establecimientos familiares.

"Si los reguetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos", dijo el cantante. "Cuando hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde hay abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música", agregó.

Asimismo, Aleks Syntek comentó que se debería multar a estos lugares por poner reguetón en este tipo de establecimientos ya que no es adecuada para los niños porque no es una discoteca:

"Tú tienes el derecho a multar al lugar por poner música que no es adecuada para ese lugar, no estás en un antro a las diez de la noche. Lo mismo pasa en centros comerciales, parques de diversiones, en el aeropuerto porque es invasivo. Eso se llama regulación", dijo para el podcast ‘Auténtico’.

Tras haber recibido críticas, Aleks Syntek aclaró que no se debe prohibir el reguetón, sino que no deben llegar con facilidad a los menores de edad.

Aleks Syntek recibió amenzas de muerte por criticar al reguetón

En octubre de 2017, Aleks Syntek recibió amenazas de muerte en sus redes sociales luego de criticar duramente al género reguetón. En una entrevista al programa mexicano 'Hoy', el cantante comentó lo complicado que ha sido lidiar con los mensajes intimidantes.

"Hay muchas fans que son vándalos, que son de barrio y que se molestaron con el asunto. Me decían cosas terribles incluso de matarme, así de 'te vamos a agarrar a balazos afuera de tu casa' y cosas así", comentó.

Como se recuerda, en setiembre de ese año, Aleks Syntek desató polémica al decir que el reggaetón venía de los simios. Sus declaraciones enfurecieron a los seguidores del género urbano por el que mexicano tuvo que usar sus redes sociales para admitir su error y ofrecer disculpas.

"Reconozco que me equivoqué en la forma de expresarme. Respeto a quien gusta del reggaetón. En lo particular no es un género que me atraiga, pero reitero mi compromiso con la diversidad musical y el respeto al gusto de cada quién", sostuvo.

