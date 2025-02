Alicia Villarreal alarma a fans tras realizar una señal asociada a víctimas de violencia de género durante concierto [VIDEO]

Durante su show en Michoacán, la artista levantó la mano, dobló el pulgar y cerró el puño, un gesto que indica una posible situación de violencia.

Alicia Villarreal alarmó a sus seguidores luego de realizar en el escenario una señal de auxilio utilizada por víctimas de violencia de género. Poco después, se confirmó que la cantante mexicana había denunciado legalmente a su esposo, Cruz Martínez.

El hecho ocurrió el pasado domingo 16 de febrero, durante su presentación en Zitácuaro, Michoacán. En un momento del show, Villarreal se quedó en silencio, levantó una de sus manos con la palma abierta, dobló el pulgar y cerró el puño. De inmediato, el gesto generó alerta entre sus fanáticos, quienes lo interpretaron como una confirmación de los rumores sobre una posible situación de maltrato por parte de su pareja y líder de Kumbia Kings.

Según el periodista Javier Ceriani, Alicia Villarreal presentó una denuncia formal contra Martínez, obteniendo una orden de restricción. Además, diversos medios mexicanos informaron que una patrulla policial permanece en vigilancia frente a su residencia en Monterrey.

El productor Hugo Mejuto, amigo cercano de Villarreal, confirmó la denuncia y, en diálogo con Todo para la mujer, expresó: “Ella vivió una situación delicada en casa. No puedo dar muchos detalles por la gravedad del caso, pero ya hay un proceso legal en marcha”.

De acuerdo con sus declaraciones, el incidente habría ocurrido durante la madrugada del 15 de febrero en el hogar de la cantante. “Hay una imagen donde se ve un moretón en su brazo, incluso traspasando la tela de su vestido”, afirmó Mejuto. “Sí la golpeó. No es mentira, como algunos aseguran”, agregó, en referencia a versiones que intentan desmentir la agresión.

Tras el episodio, Alicia Villarreal fue trasladada a un hospital privado, donde recibió atención médica antes de formalizar su testimonio ante la fiscalía general del Estado de Nuevo León.

¿Qué es la señal de auxilio que realizó Alicia Villarreal?

La señal de ayuda se originó durante la pandemia gracias a la Fundación de Mujeres Canadienses (Canadian Women's Foundation), que la promovió en redes sociales como un mecanismo silencioso para pedir auxilio ante situaciones de maltrato.

El gesto, que se viralizó en plataformas como TikTok con la etiqueta #SignalForHelp, consiste en levantar la palma de la mano, doblar el pulgar sobre ella y cerrar el puño, simbolizando una petición de ayuda discreta.

La separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Alicia Villarreal y Cruz Martínez iniciaron su proceso de divorcio en 2023, tras 20 años de matrimonio. La relación comenzó a deteriorarse luego de que surgieran rumores sobre una presunta infidelidad del productor con una mujer más joven.

En su momento, la cantante expresó: “El divorcio no es solo un papel, es un proceso. No se pueden tomar decisiones apresuradas cuando hay hijos de por medio. Después de tantos años, es difícil desprenderse de algo. Hubo un tiempo en que necesité ayuda y la busqué, pero hoy me siento más fuerte”.

Villarreal y Martínez se conocieron mientras trabajaban juntos en Grupo Límite y se casaron en 2003, formando una familia con sus dos hijos en común.

Alicia Villareal ha ganado el Latin Grammy en la categoría de mejor álbum grupero, la primera junto a Límite por el álbum Por encima de todo en 2001 y la segunda en 2004 por el álbum Cuando el corazón se cruza.Fuente: FB/Alicia Villareal