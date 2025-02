Blake Lively asegura que no fue la única incómoda con Justin Baldoni en 'Romper el círculo'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Blake Lively amplió su demanda contra su coprotagonista en It ends with us (Romper el círculo), Justin Baldoni, agregando casi 50 páginas de detalles sobre las acusaciones de acoso sexual que presentó inicialmente. La demanda fue presentada en un tribunal federal de Nueva York.

Según el documento, otras mujeres que trabajaron en la producción también se sintieron incómodas con el "comportamiento inoportuno" de Baldoni. Lively alega que otra actriz del elenco expresó su preocupación a Sony, distribuidora de la película, y que el actor estaba al tanto de las incomodidades por su conducta.

La demanda también sostiene que, en lugar de tomar medidas para mejorar las condiciones en el set, Baldoni respondió con una campaña de desprestigio contra Lively. Se le acusó de contratar a un equipo de gestión de crisis para dañar su reputación en redes sociales y medios de comunicación.

Además, la actriz incluyó nuevas causas en su demanda, entre ellas difamación, señalando que el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, hizo declaraciones públicas perjudiciales en un intento de desacreditarla. Freedman no ha respondido a estas acusaciones.

¿Cómo inició el lío legal entre Lively y Baldoni?

El conflicto legal entre Lively y Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una denuncia de derechos civiles alegando acoso y represalias tras manifestar preocupaciones sobre el ambiente en el set de It ends with us (Romper el círculo).

Por su parte, Baldoni negó las acusaciones y contraatacó con una demanda por $400 millones contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por presuntamente intentar dañar su reputación y obtener el control creativo de la película. Además, Baldoni demandó al New York Times por $250 millones, alegando que el medio presentó una narrativa sesgada a favor de Lively.

El juicio está programado para marzo de 2026, y ambas partes solicitaron evitar la conciliación, reafirmando su intención de llevar el caso a tribunales. Mientras tanto, los abogados de Lively han enviado citaciones para obtener registros telefónicos y de correo electrónico de Baldoni y su equipo, lo que ha sido impugnado por su defensa. El juez a cargo aún no se ha pronunciado sobre esta solicitud.

