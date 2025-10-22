Así reaccionó Álvaro Vargas Llosa al ser consultado por la publicación de cartas íntimas entre su padre e Isabel Preysler

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Álvaro Vargas Llosa apareció ante los medios el mismo día en que Isabel Preysler presentó sus íntimas cartas de amor, en las que menciona a Mario Vargas Llosa y la relación que mantuvo con él. El hijo del escritor se encuentra en Cáceres, Extremadura, participando en las actividades de La Cátedra Vargas Llosa, que se desarrolla del 22 al 25 de octubre.

"Estamos felices, mi padre hubiese estado encantado de estar aquí, felices de estar en Extremadura que tiene tantos lazos con América y Perú", dijo el ensayista en declaraciones que recoge Europa Press.

Álvaro Vargas Llosa evita pronunciarse sobre cartas de Isabel Preysler

Por otro lado, el programa español Y ahora Sonsoles acudió al evento con la intención de obtener su reacción frente a la publicación y declaraciones de la socialité.

Durante la conversación, la reportera del espacio televisivo le preguntó cómo tomaba la afirmación de que Isabel no fue autorizada a asistir al funeral del escritor.

Más allá de polemizar, Álvaro Vargas Llosa optó por no tocar el tema haciendo una breve declaración: "Agradezco tu asistencia aquí, estoy seguro que está usted aquí por razones culturales y literarias".

A pesar de la insistencia de la periodista, el hijo del Nobel de Literatura no realizó más comentarios sobre los fragmentos de la publicación ni sobre la expareja de su padre.

La memorias de Isabel Preysler

En sus memorias, Isabel Preysler incluyó varias cartas que Mario Vargas Llosa le escribió durante el romance que mantuvieron por ocho años. En la presentación, la socialité aseguró que "no" teme posibles acciones legales por parte de los hijos del escritor.

"Estaba escribiendo el libro y él se murió mientras yo lo terminaba. Creo, incluso, que lo terminé antes de que muriese", explicó durante una conferencia que difundieron varios medios españoles.



Sobre las cartas, añadió que "son mías y yo puedo publicarlas", y justificó su decisión afirmando que "su entorno ha dicho que él no era feliz y yo quería demostrar que eso no era verdad, él era feliz y yo también lo era".