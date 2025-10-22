Isabel Preysler publica íntimas cartas de amor de Mario Vargas Llosa y afirma: "Él era feliz conmigo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabel Preysler publicó las íntimas cartas de amor enviadas por Mario Vargas Llosa. Por medio de una conferencia de prensa este miércoles, la socialite presentó su libro de memorias Mi verdadera historia donde relata su faceta como esposa y madre, además de sus momentos más íntimos con hombres con los que compartió su vida.

Acompañada de su hija Tamara Falcó, y ante decenas de periodistas, Preysler, quien mantuvo una relación mediática con Vargas Llosa entre el 2015 y 2022, afirmó que decidió compartir los escritos del premio Nobel de Literatura al considerar que su entorno intenta deslizar una infelicidad del escritor durante su romance.

"Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado", señaló la celebridad desde Madrid.

En efecto, Isabel Preysler resaltó que su intención de publicar sus memorias es para aclarar "tantas cosas falsas" que se habrían dicho de su relación con el autor de La casa verde. "Tengo la edad adecuada", sostuvo mencionado que su libro Mi verdadera historia cuenta "la realidad con matices".

Isabel Preysler junto a su hija, Tamara Falcó, presentando su libro de memorias 'Mi verdadera historia'. | Fuente: EFE

¿Qué dijo Isabel Preysler sobre Mario Vargas Llosa en sus memorias?

Isabel Preysler contó cómo fue su relación con Mario Vargas Llosa en los ocho años que mantuvieron su relación y antes de que el peruano retome su vida con su exesposa, Patricia Llosa, y sus hijos.

"Conviví con él (Mario Vargas Llosa) casi ocho años y pude conocer su parte más humana, más cotidiana, la del día a día, su verdadera personalidad, muy compleja", se lee en algunos fragmentos compartidos por la revista Hola!

En ese sentido, la también exesposa de Julio Iglesias resaltó cómo vivía Vargas Llosa junto a ella. "El Nobel, como muchos de nuestros amigos le llamaban, disfrutó encantado de todas las comodidades de la casa", señaló.

Carta de amor de Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler

Por otro lado, Isabel Preysler también compartió uno de los fragmentos de las cartas que el autor de La ciudad y los perros reflejaba sus momentos más íntimos como pareja.

"Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel. Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo", se lee en una de las cartas, según reveló EFE.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa mantuvieron una relación de ocho años entre 2015 y 2022. | Fuente: EFE

Esto dijo Mario Vargas Llosa sobre su ruptura con Isabel Preysler

En una entrevista con el diario El País, Mario Vargas Llosa subrayó su decisión de no hacer más declaraciones sobre el idilio que mantuvo con Isabel Preysler; aunque admitió que la experiencia le pareció "magnifica", no tiene la intención de plasmarla en un libro.

"La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso", sostuvo luego de explicar cómo logró 'escapar' de la "prensa rosa" tras su mediática separación. "Yo no he hecho ninguna (declaración) sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba", declaró el nobel en diciembre de 2023.

Por su parte, Preysler se mostró firme y aseguró que su última ruptura con el escritor peruano "no le dolió nada". “Duelen menos las rupturas ahora, la última no me dolió nada, con los años todo duele menos”, expresó en el programa español El Hormiguero al contar detalles de su docureality Isabel Preysler: mi Navidad.