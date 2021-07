Basada en una idea original de Laura Pausini, la película está escrita por Ivan Cotroneo y Monica Rametta, dirigida por Ivan Cotroneo y producida por Endemol Shine Italy. | Fotógrafo: Tommy Napolitano

Laura Pausini protagonizará una nueva película para Amazon Prime Video. Hasta el momento no tiene título, pero la idea original es de la misma cantante italiana y está escrito por Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio) y Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un'altra), dirigido por Ivan Cotroneo y será producido por Endemol Shine Italy.

Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, Pausini es una de las artistas italianas más reconocidas a nivel mundial y su alcance internacional la sitúa en una posición única. Recientemente, colaboró con la compositora Diane Warren en la canción Io Sì (Seen) por la que ganó el premio a la Mejor Canción Original en una película en los Globos de Oro.

Cabe resaltar que Laura Pausini es la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Oscar a la Mejor Canción Original, por el mismo tema, que también interpretó durante la ceremonia grabada en Los Ángeles y emitida en todo el mundo. Con este nuevo proyecto, debuta en el cine con una película que gira en torno a ella y a su extraordinaria historia.

Este innovador filme inventa un nuevo género, dando cabida al amor de Pausini por el cine, y desvela su verdadera alma a la audiencia a través de momentos de su vida privada y profesional nunca antes vistos, a la vez que le da una gran oportunidad de descubrir nuevos aspectos desconocidos de sí misma y de su mundo, que serán desvelados al público por primera vez.

Así decidió contar su historia

"Llevaba tiempo recibiendo ofertas para proyectos cinematográficos, pero no encontraba nada que fuera lo suficientemente especial como para dedicarle mi tiempo y energía", declaró Laura Pausini. "No sentía la urgencia por contar mi historia y buscaba un guión innovador. En febrero de 2020, conocí a Amazon Studios y durante una de nuestras reuniones me di cuenta de que había una historia que nunca había contado que era importante para mí y que ahora quería compartir", agregó.

"Me hace feliz el entusiasmo con el que han apoyado inmediatamente mi idea artística. Intentaremos contar esta historia, como siempre he hecho con la música, de la forma que creo que es más sincera y esta vez con toda mi pasión por el cine. Poco antes de la victoria en los Globos de Oro, empecé a trabajar con un autor y director italiano al que respeto mucho, y de nuestra colaboración ha surgido esta locura que a la que voy a hacer frente con gran dedicación y que estoy segura de que sorprenderá incluso a los que creen conocerme bien".

"Este proyecto encarna a la perfección nuestras ambiciones en Amazon Studios en Italia: dar vida a las historias de forma innovadora para sorprender y deleitar al público", añade Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italy.

"Nuestra colaboración con Amazon Prime Video continúa y una vez más toma la forma de un desafío creativo y de producción que nos permitirá trabajar con nombres de primera línea tanto delante como detrás de las cámaras", comenta Leonardo Pasquinelli, CEO de Endemol Shine Italia. "Con este proyecto nos centramos en una estrella internacional del más alto nivel y experimentamos con un estilo narrativo completamente nuevo para dar vida a la historia inédita, íntima y auténtica de Laura Pausini".

