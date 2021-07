Amber Heard anunció el nacimiento de su primera hija por gestación subrogada | Fuente: Instagram Amber Heard

La actriz de Hollywood Amber Heard sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: Se convirtió en madre. Este secreto lo llevó guardado hasta el jueves 1 de julio que decidió presentar en redes sociales a su hija Oonagh Paige Heard, quien nació a través de gestación subrogada.

Heard de 35 años, expareja de Johnny Deep, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve junto a su hija durmiendo en su pecho junto a una leyenda en la que explica que ser madre fue uno de sus objetivos hace años.

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos”, contó Amber Heard en sus redes sociales. “Ahora aprecio lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”

“El comienzo del resto de mi vida”

Amber Heard compartió que su hija Oonagh Paige Heard nació el 8 de abril del 2021 y explicó el desafío que significa tener una hija independientemente de su estado civil.

“Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice el no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Se llama Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”, escribió Heard.

Según una publicación del medio “Page Six”, la actriz de “Aquaman” habría decidido cumplir su sueño de ser madre a través de la gestación subrogada luego de enterarse que “nunca sería capaz” de gestar uno.

"Aquaman 2"



Amber Heard no dejará “Aquaman 2”, pese a la campaña en su contra creada mayoritariamente por fans de Johnny Depp. Se recuerda que el actor se vio obligado a dar un paso al costado de “Animales Fantásticos 3” luego de que perdiera el juicio contra el tabloide británico "The Sun".

A través de las redes sociales, la actriz de 35 años compartió una fotografía en abril pasado que reafirmó su participación en la segunda entrega de “Aquaman”. Parece ser que las peticiones online para reemplazarla por otro rostro no han funcionado lo suficiente para evitar que retome su papel.





