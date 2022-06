Amber Heard pretende apelar el veredicto de su juicio contra Johnny Depp. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Michael Reynolds

Amber Heard ha sido condenada a pagar 15 millones de dólares por difamar a su exmarido con acusaciones de maltrato, mientras que Johnny Depp tendrá que pagar dos millones por la contrademanda presentada por Heard. Sin embargo, la actriz pretende apelar.

Alafair Hall, portavoz de Heard, confirmó a The New York Times que apelará la decisión del jurado. "Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habla podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace desmerecer la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio", lamentó Heard en un comunicado.

Lisa Bloom, una conocida abogada estadounidense que representó a varias mujeres en los casos de acoso sexual contra el presentador Bill O'Reilly, predijo que el caso de Heard y Depp acabaría en apelación. "Quiero subrayar que esto no es el final porque la mayoría de los casos de difamación realmente se deciden en la apelación", declaró a Newsnight.

"He llevado varios casos de difamación, incluida la representación de Janice Dickinson contra Bill Cosby. Tuvimos que presentar dos apelaciones en ese caso, las cuales fueron exitosas. Creo que este es un veredicto inconsistente. ¿Cómo puede ser que Amber Heard fuera difamada cuando el abogado de Johnny Depp dijo que sus acusaciones eran un engaño y, sin embargo, Depp también fue difamado cuando ella dijo que era una representante de la violencia doméstica? También ha sido condenada por difamación por el titular del artículo, que ella no escribió. Creo que esto va a ser objeto de apelación. Creo que dentro de un año o dos tendremos una respuesta y un resultado definitivo", vaticinó la experta.

(Con información de Europa Press)

Johnny Depp y su mensaje tras ganar el juicio contra Amber Heard

Desde su cuenta de Instagram, el actor Johnny Depp publicó una misiva de agradecimiento con las personas que lo apoyaron a lo largo de su juicio contra Amber Heard. A continuación, compartimos el comunicado que compartió el intérprete:

"Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de mi entorno más cercano, y también, la vida de la gente que por muchos, muchos años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre.

Todo en un parpadeo.

Se me formularon denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera.

Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado.

Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, solo se tomó después de pensarlo mucho.

Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado", se lee en su mensaje.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.