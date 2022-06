Amber Heard dio su primera entrevista televisiva, tras el juicio favorable a Johnny Depp | Fuente: AFP

El 14 de junio se transmitió la primera entrevista de Amber Heard para la televisión, que estuvo a cargo de Savannah Guthrie, conductora del programa "Today", de la cadena NBC. Durante esta charla, la actriz contó lo que significó para ella el juicio que la enfrentó con su exesposo Johnny Depp.

“Lo más humillante y horrible por lo que he pasado. Nunca me he sentido más alejada de mi propia humanidad. Me sentí menos que humana”. Este fue uno de los primeros comentarios de Amber Heard sobre el proceso legal que comenzó el 11 de abril y terminó 1 de junio.

La actriz también señaló que tanto en la calle como en la sala sintió que tenía todo en contra: “Todos los días pasaba tres, cuatro, a veces seis cuadras de la ciudad llenas de gente con carteles que decían ‘Quema a la bruja’, ‘Muerte a Amber’. Después de tres semanas y media, subí al estrado y vi una sala de audiencias repleta de fanáticos del Capitán Jack Sparrow que se expresaban con energía”, señaló Amber Heard, haciendo referencia al popular personaje interpretado por Johnny Depp.

Asimismo, señaló que, hasta el día de su muerte, mantendrá cada palabra de su testimonio en el juicio.

WATCH: In part one of this exclusive interview, @SavannahGuthrie sits down with Amber Heard to talk about the defamation trial against ex-husband Johnny Depp. pic.twitter.com/LpgiISgv0F — TODAY (@TODAYshow) June 14, 2022

Amber Heard habló sobre su relación con Johnny Depp

Cuando Savannah Guthrie le preguntó a Amber Heard si la afirmación de Johnny Depp, de que nunca la había goleado era mentira, ella señaló que sí lo era. Sin embargo, aceptó que ambos se hicieron daño: “Fue feo, y pudo haber sido muy hermoso… Éramos horribles el uno con el otro. Cometí muchos, muchos errores, muchos errores. Pero siempre he dicho la verdad”.

Y al ser preguntada sobre qué debería pensar la gente que siguió el juicio sobre la conducta de ambos, Amber Heard dijo que no culpa a quienes creen que son los “peores tipos de Hollywood". Sin embargo, señaló que "lo que la gente no entiende es que, en realidad, es mucho más grande que eso. No se trata solo de nuestros derechos de la Primera Enmienda a hablar”.

Al mencionar la primera enmienda, dio una interpretación personal de este postulado que protege la libertad de expresión: "Es una libertad decir la verdad al poder, y eso fue todo lo que hablé. Se la dije al poder y pagué el precio”.

Asimismo, cuando fue consultada por los audios donde se le escucha comenzando peleas, respondió que fueron reacciones de defensa. “Era evidencia de una negociación sobre cómo hablar de eso con tu abusador”, sostuvo Amber Heard.

La segunda parte de la entrevista de Savannah Guthrie a Amber Heard se transmitirá el miércoles 15 de junio.

