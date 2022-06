Un miembro del jurado dice que Amber Heard lloró "con lágrimas de cocodrilo". | Fuente: AFP

Un miembro del jurado que participó en el juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp calificó los llantos de la actriz de "lágrimas de cocodrilo", pues consideró que su testimonio no era creíble.

El programa "Good Morning America", de la cadena ABC, publicó este jueves una entrevista con un hombre del jurado, formado por cinco hombres y dos mujeres, del que no reveló la identidad.

"Sus llantos, sus expresiones faciales, la manera en la que miraba al jurado... todos nos sentíamos muy incómodos", aseguró la fuente sobre la declaración de Heard, que se alargó durante varios días y fue retransmitida en directo por internet.

"FRÍA COMO HIELO"

El hombre criticó que la actriz era capaz de "responder a una pregunta llorando y dos segundos más tarde volver a estar fría como el hielo".

"Algunos utilizamos la expresión 'lágrimas de cocodrilo", afirmó, al hablar sobre las deliberaciones entre los siete miembros del jurado.

Respecto a las acusaciones cruzadas de abuso y violencia, el entrevistado opinó que "ambos fueron abusivos el uno con el otro", pero defendió el veredicto alcanzado por el jurado, que obligaba a Heard a pagar más de 10 millones de dólares por difamar a Depp en un artículo sobre abuso doméstico que no contenía el nombre del actor.

"Ninguno fue más correcto que otro. Pero a los niveles de los que ella hablaba, no había suficientes pruebas que demostraran lo que decía", explicó.

DESCARTAN FAVORITISMO

Esta fuente descartó que los miembros del jurado estuvieran más inclinados a apoyar a Depp porque era más famoso: "Ninguno de nosotros era realmente seguidor de uno o de otro".

Y rechazó que la opinión pública en redes sociales, muy favorable a Depp gracias a la movilización de sus fans, influyera en el veredicto: "Solo seguimos las pruebas, no nos fijamos en nada externo. Había acusaciones muy serias y mucho dinero, así que no nos lo tomamos a la ligera", aseguró.

Esta misma semana, otra cadena de televisión, la NBC, está publicando extractos de una entrevista con Heard, en la que no confirma si recurrirá el veredicto pero deja caer que cree el jurado estuvo influenciado.

"¡Cómo no iban a llegar a esa conclusión! Estuvieron sentados durante más de tres semanas escuchando, sin parar, testimonios incesantes de empleados pagados y, hacia el final del juicio, de gente aleatoria", afirmó la actriz.

"No los culpo. De hecho, los entiendo", dijo sobre los miembros del jurado.

"Es un personaje muy querido y la gente cree que le conoce. Es un actor fantástico", añadió sobre Depp.

EL VEREDICTO

En su demanda inicial, Depp reclamaba 50 millones de dólares por el artículo publicado en 2018 en el diario The Washington Post y en el que Heard aseguró, sin mencionar el nombre del actor, que era víctima de abuso doméstico.

Tras la vista oral, el jurado determinó que la actriz deberá pagar a Depp 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.

En realidad, Heard no tendrá que abonar esos 10 millones en su totalidad, pues el jurado también concluyó que Depp debe indemnizar a su exmujer con 2 millones por un comentario de su anterior abogado que también se consideró difamatorio hacia Heard.

(Con infomación de EFE)

