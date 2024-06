¡Amor en el escenario! Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprenden con su primer beso público [VIDEO]

Christian Nodal y Ángela Aguilar han encendido la polémica desde que confirmaron su relación amorosa. | Fuente: Instagram: @nodal

Tras confirmar su relación esta semana, Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron al aparecer juntos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Los cantantes interpretaron un par de canciones antes de culminar con un apasionado beso en el escenario, el primero desde que hicieron público su romance.



A pesar de los rumores de una presunta infidelidad, Christian vive su amor al máximo con Ángela, la hija del famoso Pepe Aguilar. Esto quedó claro durante su concierto en México, cuando Nodal invitó al escenario a su actual pareja para cantar juntos y aprovecharon la ocasión para darse su primer beso en público. El momento fue capturado por los medios locales.

¿Desde cuándo son pareja Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar están juntos y enamorados. Después de semanas de rumores, los cantantes mexicanos han confirmado su relación con dos imágenes que los muestran lejos de los escenarios, disfrutando de su tiempo libre como pareja: "Muy enamorados y llenos de ilusión".



Recientemente, circularon en redes sociales fotos de la pareja de viaje por Europa. "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", comentó Ángela, la hija del famoso cantante Pepe Aguilar, a la revista Hola! USA.



En la primera foto, se les ve en una calle, parados en un puente. Nodal la abraza por detrás mientras le besa el cuello, y ella sonríe sujetando sus manos. En la segunda imagen, están sentados en un sofá juntos, mientras él toca la guitarra y ella escucha con los ojos cerrados, sosteniendo su mentón con la mano derecha y descansando la izquierda sobre sus piernas.



¿Por qué terminaron Christian Nodal y Cazzu?

La revista Hola! USA también confirmó que la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzó después de la separación de Nodal y su anterior pareja, Cazzu en mayo. Ángela y Christian iniciaron su historia de amor después de quedar ambos solteros, tras una amistad que se forjó luego de sus primeras colaboraciones musicales.



“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”, escribió Nodal en sus historias de Instagram, refiriéndose a Cazzu por su nombre real, Julieta Emilia Cazzuchelli. “Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”.



Tras la declaración de Nodal, Cazzu añadió: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”.

¿Cómo reaccionó Belinda tras confirmarse la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Pocas horas después de que la pareja confirmara su relación, la cantante y actriz Belinda, quien estuvo comprometida con Christian Nodal, publicó un enigmático mensaje en sus historias de Instagram, el cual luego eliminó. "Tarde o temprano todo cae por su propio peso", escribió.



Aunque no mencionó directamente el nombre de Nodal, Belinda acompañó su mensaje con su canción Cactus, la cual se especula que hace referencia al dolor que experimentó tras su separación con él. Parte de la letra dice: "No fuiste lo que esperé de ti. No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo me tratabas".



En un comunicado de prensa compartido entonces, Nodal afirmó: "[Belinda y yo] hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro". Además, pidió respeto por la decisión tomada y expresó su agradecimiento por los momentos compartidos y deseó lo mejor para ambos en el futuro.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis