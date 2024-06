¡Vuelve la leyenda! Paul McCartney regresa a Lima este 27 de octubre

¡Confirmado! Paul McCartney, el legendario ícono de la música, vuelve al Perú tras una década de ausencia. El exintegrante de The Beatles ofrecerá un concierto espectacular en el Estadio Nacional de Lima, auspiciado por Radio Oxígeno, el próximo domingo 27 de octubre.



¨¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto¨, declaró el artista británico.



El concierto promete ser una experiencia inolvidable para cualquier fan, con temas emblemáticos como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run y Let It Be. Esta será la segunda vez que McCartney se presenta en el Estadio Nacional; y la tercera ocasión que tocará en Lima.

¿Cuándo empieza la venta para el concierto de Paul McCartney en Lima?

Paul McCartney regresará al Perú para ofrecer un concierto el 27 de octubre en el Estadio Nacional. La súperestrella británica nos honra nuevamente con su presencia gracias a su tour mundial Got Back, que comenzó en Estados Unidos en 2022. Las entradas estarán a la venta en Teleticket, con un descuento especial para tarjetas Interbank los días 14 y 15 de junio.

Paul McCartney se presentó en Lima anteriormente en 2011 y 2014.Fuente: Instagram: @paulmccartney

¿Cuántas veces ha venido Paul McCartney a Perú?

El 27 de octubre, Paul McCartney regresará al Perú para ofrecer un concierto único en el Estadio Nacional. Esta será la tercera vez que el exintegrante de The Beatles se presentará en Lima y la segunda que sube al escenario del Nacional.



El 9 de mayo de 2011, McCartney ofreció un repertorio variado en el Estadio Monumental, una noche que sirvió para rendir homenaje a The Beatles con temas como Hello, Goodbye, All My Loving, Blackbird y Eleanor Rigby. También recordó a George Harrison con su éxito Something y a John Lennon, interpretando la emotiva Here Today.



Tres años después, regresó al Perú para promocionar New, su último disco en ese momento. En esa ocasión, el concierto tuvo lugar en el Estadio Nacional, donde comenzó con una poderosa mezcla de canciones de la primera etapa de The Beatles. Tras casi tres horas de concierto, McCartney cerró con The End, el mítico tema del álbum Abbey Road del cuarteto de Liverpool.

¿Qué pasó con Paul McCartney después de The Beatles?

Después de la disolución de The Beatles, Paul McCartney debutó como solista con su álbum homónimo en 1970. Posteriormente, formó Wings junto a su primera esposa, Linda, y Denny Laine. La banda se convirtió en una de las más exitosas de la década de 1970, alcanzando el número uno con éxitos como My Love, Band on the Run y Silly Love Songs.



McCartney retomó su carrera en solitario en 1980 y ha estado de gira como solista desde 1989. Además de su éxito con Wings, ha tenido otros temas número uno, incluyendo Uncle Albert/Admiral Halsey (con Linda), Coming Up, Pipes of Peace, Ebony and Ivory (con Stevie Wonder) y Say Say Say (con Michael Jackson).



Paul McCartney ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock en dos ocasiones: como miembro de The Beatles en 1988 y como artista individual en 1999.Fuente: Instagram: @paulmccartney

¿Quién es Paul McCartney?

James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942. El cantante, compositor y músico inglés alcanzó fama mundial con The Beatles, donde tocaba el bajo y compartía la composición principal y las voces con John Lennon. McCartney es uno de los compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, conocido por su enfoque melódico al tocar el bajo, su versátil y amplia gama vocal de tenor, y su eclecticismo musical.



Inició su carrera en 1957 cuando se unió al grupo de skiffle de Lennon, The Quarrymen, que evolucionó a The Beatles en 1960. A veces llamado el Beatle lindo, McCartney se sumergió en la escena vanguardista de Londres y jugó un papel clave en la incorporación de estéticas experimentales en las producciones de estudio de The Beatles. A partir del álbum de 1967 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se convirtió gradualmente en el líder de facto de la banda.



Muchas de sus canciones con The Beatles, como And I Love Her, Yesterday, Eleanor Rigby y Blackbird, se encuentran entre las más versionadas en la historia. Aunque principalmente fue bajista con The Beatles, también tocó una variedad de otros instrumentos, incluyendo teclados, guitarras y baterías, en varias canciones. Hasta 2024, es uno de los músicos más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de mil millones de dólares.

Paul McCartney ha sido ampliamente reconocido con premios como el Grammy y el Oscar. Además, es miembro de la Orden del Imperio Británico y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.Fuente: Instagram: @paulmccartney

