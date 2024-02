Christian Nodal recuerda cómo conquistó a Cazzu: "Le jugué al Romeo, porque ella es mi Julieta"

La nueva canción de Belinda dio mucho de qué hablar en la industria musical, ya que tiene claros mensajes hacia su expareja Christian Nodal. Sin embargo, lejos de hacer caso a esta 'tiradera', el cantante mexicano se mostró feliz con Cazzu con quien tiene una hija.

El artista contó cómo fue que la argentina llegó a su vida y "lo cambió todo". De acuerdo con Nodal, ambos estuvieron juntos en la Feria de San Isidro Metepec y ella subió a cantar con él. "Hasta la fecha no explicamos cómo pasó, pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que pasar porque era invitada. Cantamos una canción que se llama Si te falta alguien", relató a la revista The Urbanda.

"Las argentinas son muy difíciles", dijo entre risas. "Traté de jugarle al Romeo lo más que pude. Me quería dejar en la friendzone, pero dije 'Tengo que darlo todo'", agregó. Después de conversar y de tener citas, se dio cuenta que era la mujer con la que quería estar el resto de su vida, así que para conquistarla, contrató a Los Bybys, el grupo favorito de la artista solo para que le diera un concierto en privado.

¿Cómo fue su primer acercamiento? “Julieta -nombre verdadero de Cazzu- era uno de mis crush y le escribí por Instagram, entonces yo le dije ‘tengo una canción para ti’, que sí tenía la canción, pero en realidad era para conocerla", admitió. Hasta le pidió ayuda a Romeo Santos a quien pidió que le dijera unas palabras a la argentina, pues Nodal tenía pendiente una grabación con él y aprovechó para pedirle el favor: "Por favor, dile que es mi Julieta’, pobre Romeo, lo tenía ahí", recordó.

El reto es historia. La pareja ahora tiene una hija en común y Christian Nodal no ha dudado en componerle canciones y una de ellas es Cazzualidades.

El noviazgo entre el intérprete de regional mexicano y la trapera argentina comenzó el 21 de junio de 2022.Fuente: @nodal

Cazzu y Christian Nodal son padres de una niña.Fuente: @cazzu

Así anunció Cazzu su embarazo

En abril de 2023, la trapera argentina Cazzu se subió al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires (Argentina) para ofrecer un concierto en el que hizo una importante revelación: anunció su embarazo como fruto de su relación sentimental con el mexicano Christian Nodal.

Fue al inicio de su presentación, que dio en el marco de su gira Nena Trampa Tour, cuando la autora de álbumes como Una niña inútil y Error 93 apareció con un saco blanco. Una prenda que dejó caer para mostrar su vientre. Los asistentes no escondieron su emoción de verla en la dulce espera y aplaudieron y gritaron, alegres por la noticia.

Por su parte, Christian Nodal también aprovechó el contexto de un concierto para anunciar su paternidad. Durante su espectáculo en la Feria de San Marcos que se llevó a cabo en Aguascalientes (México), dijo: "Quiero darles la noticia de que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo".

Rumores de un posible embarazo de Cazzu surgieron luego de que ella y Christian Nodal se presentaran en la última edición de Premio Lo Nuestro, en febrero pasado. "¿Me veo embarazada?... No, no, no (...) ¿Me veo más gorda? Es que subí unos kilitos, es que estuve comiendo un poco. ¿Tengo cara de madre?", dijo la cantante en aquel entonces.

Cactus, canción de Belinda para Christian Nodal

Con varias indirectas a Christian Nodal, Belinda lanzó su nueva canción Cactus. Después de años de ausencia, la cantante ya había dado indicios de su regreso a la industria luego de borrar sus fotos de Instagram y de mostrar algunos avances.

Aparte de anunciar su tema, también lanzó el videoclip musical que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. En el clip, la intérprete no dudó en romper su silencio y contó cómo fue su relación con su colega. Una de las frases que más caló en Cactus fue "De qué sirvió tatuarte mis ojos si lo tapaste con otro".

Como se recuerda, Christian Nodal se hizo varios tatuajes por su expareja y, tras el fin de su compromiso, algunos los cubrió y otros los borró.

El videoclip de Cactus tiene varias referencias al cantante de música regional: su sombrero de vaquero, el color verde característico de sus shows, los tatuajes en sus manos y más. Asimismo, Belinda da a entender que, cuando estaban juntos, se sentía como un cactus, pero cuando su romance llegó a su fin, floreció.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis