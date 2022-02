Ana Gabriel y Kate Del Castillo | Fuente: EFE

Durante una reciente presentación que realizó en Estados Unidos, Ana Gabriel se tomó un momento para agradecer la presencia de Kate Del Castillo entre el público. La cantante mexicana llenó de elogios a la protagonista de "La reina del Sur", quien se encontraba en primera fila.

La intérprete de "¿Quién como tú?" hizo levantar a Kate para saludar a los presentes y bromeó diciendo que estaba a punto de pedirle matrimonio para no tener que trabajar. Al escucharla, la actriz solo atinó a sonreír.

"Estoy casi, a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Caramba, ya no quiero. Quiero venir y disfrutar toda la cosa... Te amo, gracias por venir", dijo Ana Gabriel, mientras que el público no dejaba de gritar y ovacionar ante la "propuesta".

Por su parte, Kate le mandó un beso y un abrazo, además le correspondió el te amo, esto mientras sonreía. El anecdótico momento quedó plasmado en un video que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales.

KATE SE ALISTA PARA EL ESTRENO DE "REINAS DEL SUR 3"

En octubre de 2021, la actriz Kate del Castillo llegó al Perú para grabar algunas escenas de la tercera temporada de "La reina del sur", que en esta oportunidad su trama se desarrolla a lo largo de diversos países de Latinoamérica.

Meses después de grabar en las calles del centro de Lima y Cusco, y también en la ciudadela inca Machu Picchu, la mexicana se refirió a su paso por nuestro país y no reparó en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo.

"La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. (...) Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así", dijo a El Comercio.

