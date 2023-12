Anahí compartió foto con su hermana peruana, quien asistió al concierto de RBD

"Te amo hermana. Qué hermoso tenerte aquí conmigo Diana", escribió Anahí quien compartió una foto con su hermana peruana Diana Puente. Por medio de sus redes sociales, la cantante mexicana se reencontró con su pariente quien llevaba una estrella en la frente, así como Mía Colucci.

Como se recuerda, la intérprete de RBD comentó que su padre Enrique Puente se casó aquí en Perú y tuvieron una hija, no obstante, la relación no funcionó y él se regresó a México.

“Mi papá vivió un tiempo en Perú, donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá, se casaron y nació mi hermana Marichelo, después yo llegué a este mundo”, relató Anahí en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

¿Quién es la hermana peruana de Anahí?

Diana Puente Hidalgo participó en el Miss Perú 1983 a los 18 años donde representó a Tacna. La ganadora de ese certamen fue Vivien Griffiths Shields, pero Diana destacó en la pasarela. Tras ello, no volvió a participar en otro concurso pese a ser una de las favoritas.

Esta es la segunda vez que Anahí contó sobre su hermana peruana ya que, en el 2006, cuando la banda vino a nuestro país, contó sobre ello: “Yo tengo una media hermana aquí en Perú, por eso toda mi familia de México vino, aprovechando el concierto, ahora estamos todos juntitos”.

Por otro lado, en el 2011, Diana Puente confirmó que sí es hermana de la cantante. “Como veo a muchas personas preguntándome, les confirmo sí soy Diana Hitarina Puente Hidalgo, la hermana de Anahí. Gracias”, escribió en ese entonces.

En la actualidad, vive en Lima con su pareja Alfie Buchacher Zuazo, es madre de dos hijos y tiene 58 años.