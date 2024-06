Ángela Aguilar desmiente boda con Christian Nodal y estar embarazada: "Que la gente hable"

Christian Nodal y Ángela Aguilar besándose duante concierto en Ciudad de México. | Fuente: Instagram (nodal)

Ángela Aguilar descartó haberse casado con Christian Nodal en Italia como especularon medios de su país. Del mismo modo, negó estar embarazada luego de confirmar su polémica relación con el cantante mexicano. Fue en una reciente entrevista con la revista 'Quien' que la hija de Pepe Aguilar se sinceró sobre su actual situación amorosa.

"No me casen y no me embaracen todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa", declaró la joven artista de 20 años.

Asimismo, Ángela Aguilar se defendió de las acusaciones de haberse metido como "tercera persona" en la relación que tenía Christian Nodal con Julieta Cazzuchelli, la estrella argentina de trap conocida como Cazzu, mujer con quien Nodal tuvo a su pequeña hija, Inti.

"La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe", expresó.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación en los últimos días. | Fuente: AFP

Ángela Aguilar sobre su relación con Christian Nodal: "No nos crucifiquen"

En otro momento, la cantante de música regional mexicana reveló el motivo por el cuál decidió hacer pública su relación con Christian Nodal. "Tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas", sostuvo.

De igual manera, recalcó que no le gusta que la etiqueten de "la novia de alguien" sino que la reconozcan por su trabajo en el escenario.

"Yo no soy ‘la novia de’. Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya", añadió.

En ese sentido, invitó a sus críticos a recordar cuando tenían 20 años y se enamoraron "por primera vez de verdad". "Recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes", explicó.

Por último, recordó que tanto ella como su pareja Christian Nodal aún son jóvenes por lo que instó a las personas a entender su situación. "Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho", dijo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se besaron en público

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron el último miércoles 12 de junio al aparecer juntos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Los cantantes interpretaron un par de canciones antes de culminar con un apasionado beso en el escenario, el primero desde que hicieron público su romance.

A pesar de los rumores de una presunta infidelidad, Christian vive su amor al máximo con Ángela, la hija del famoso Pepe Aguilar. Esto quedó claro durante su concierto en México cuando Nodal invitó al escenario a su actual pareja para cantar juntos y aprovecharon la ocasión para darse su primer beso en público. El momento fue capturado por los medios locales.

