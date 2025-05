"No entienden lo nuestro": Ángela Aguilar lanza 'El Equivocado' y defiende su amor por Christian Nodal

A pocos meses de cumplir su primer aniversario de matrimonio, la cantante presentó un tema donde reafirma su relación con Nodal frente a las críticas públicas.

Ángela Aguilar ha estrenado su nueva canción El Equivocado, un tema en el que expresa abiertamente el amor que siente por su esposo, el también cantante Christian Nodal, a poco de cumplirse su primer aniversario de matrimonio.

“El Equivocado es una canción que me abraza en esta nueva etapa. Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón. Gracias por estar”, escribió la intérprete en sus redes sociales, acompañando un pequeño clip del lanzamiento del sencillo.

¿Qué dice la letra de El Equivocado?

En la letra del tema, Aguilar hace una clara defensa de su relación con Nodal frente a las críticas y especulaciones mediáticas que han rodeado a la pareja: “El equivocado a mí me quedó perfecto”, canta con convicción, destacando la conexión y estabilidad emocional que ha encontrado en su pareja. Con frases como “El equivocado es como ninguno, y de mi corazón es el número uno” y “Que ruede el mundo, no entienden lo nuestro”, la joven artista deja claro que, pese a los cuestionamientos públicos, su amor está más fuerte que nunca.

Musicalmente, El Equivocado mantiene el estilo tradicional que caracteriza a Aguilar, con arreglos de mariachi que acompañan su voz. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Sus seguidores la felicitaron y destacaron la autenticidad del tema. “Ángela siempre cantando con el corazón en la mano”, comentó una fan. Otro usuario agregó: “Una canción hermosa que demuestra que el amor verdadero no necesita explicación”.

Sin embargo, también recibió críticas: "¿El Equivocado o el ajeno?", mencionó uno en referencia a la expareja de Cazzu. "El karma te va a llegar", "¿Por qué el equivocado? ¿Porque ya tenía otra mujer?", fueron algunos de ellos.

Christian Nodal y su relación con la familia Aguilar

A inicios de este año, en declaraciones que recogió Radio Fórmula, Christian Nodal se refirió a su entorno familiar; en especial, sobre el estrecho lazo que ha formado con su suegro, Pepe Aguilar. Reconoció que jamás imaginó que el cantante regional mexicano se convertiría en parte de su familia, algo que considera una bendición.

"Pues, la verdad, es que no, o sea, no me lo imaginaba como suegro, ¿verdad?, pero sí (me imaginaba tener una estrecha relación con él), porque siempre hubo un vínculo bueno entre él y yo, siempre que nos topamos en premios o lo que sea, hay mucho respeto, mucho cariño", dijo el cantautor.

Nodal también dijo que esta afinidad que mantiene con su suegro se debe, en gran parte, a la pasión que ambos comparten por la música y, en especial, por el género regional mexicano.

"Es una persona que le ha hecho discos a diferentes intérpretes de regional mexicano, es una persona que ha representado por mucho tiempo la cultura del mariachi, la charrería, los caballos y demás. Entonces es una persona que le interesa mucho el regional mexicano. Y siempre hubo como una conexión por ese vínculo", concluyó.

