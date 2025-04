"Me habría ahorrado mucho tiempo y dolor": Christian Nodal revela cuál ha sido su mayor error

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Nodal pasa por una etapa de renovación, tanto personal como profesional. Tras un periodo de permanecer alejado de los medios, el cantante de música regional mexicana retomó el contacto con la prensa a la espera de establecer un diálogo más abierto y sincero. "Creo que no estaba en un momento donde me sintiera yo, emocionalmente o profesionalmente preparado para dar cara a tantas cosas feas que había. Estaban pasando muchas cosas bonitas en la vida y siempre el enfoque era más negativo…", mencionó.

Durante una conferencia realizada en Guadalajara, el esposo de Ángela Aguilar se animó a contar detalles inéditos de su vida y trayectoria musical.

La mayor difamación que Nodal ha enfrentado

Uno de los momentos más comentados de este encuentro fue cuando Nodal respondió a una pregunta sobre cuál ha sido, a su juicio, la mayor difamación de la que ha sido víctima. El intérprete de Adiós amor dijo que le dolió que se cuestione su talento vocal.

"Que soy desafinado, creo que es lo peor que han dicho de mí. La verdad yo sí afino mucho, no me gusta que digan que soy mal cantante…", declaró, según lo difundido por el programa El Gordo y La Flaca.

El mayor arrepentimiento de Christian Nodal

Durante la conferencia, Nodal también respondió cuál es su mayor arrepentimiento a los 26 años. Con un tono relajado, el cantante admitió que haberse tatuado el rostro es una de las decisiones que más lamenta.

"Quizá tatuarme la cara, porque ahorita ya me lo estoy quitando, entonces me habría ahorrado mucho tiempo y dolor…", dijo con una sonrisa.

Su relación con la familia Aguilar

En declaraciones que recogió Radio Fórmula, Christian Nodal también se refirió a su entorno familiar; en especial, sobre el estrecho lazo que ha formado con su suegro, Pepe Aguilar. Reconoció que jamás imaginó que el cantante regional mexicano se convertiría en parte de su familia, algo que considera una bendición.

"Pues, la verdad, es que no, o sea, no me lo imaginaba como suegro, ¿verdad?, pero sí (me imaginaba tener una estrecha relación con él), porque siempre hubo un vínculo bueno entre él y yo, siempre que nos topamos en premios o lo que sea, hay mucho respeto, mucho cariño", dijo el cantautor.

Nodal también dijo que esta afinidad que mantiene con su suegro se debe, en gran parte, a la pasión que ambos comparten por la música y, en especial, por el género regional mexicano.

"Es una persona que le ha hecho discos a diferentes intérpretes de regional mexicano, es una persona que ha representado por mucho tiempo la cultura del mariachi, la charrería, los caballos y demás. Entonces es una persona que le interesa mucho el regional mexicano. Y siempre hubo como una conexión por ese vínculo", concluyó.

