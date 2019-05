Angie Ceped habló sobre "Pantaleón y las visitadoras", la cinta que la catapultó a la fama internacional. | Fuente: Instagram

Por: Lucia Barja

Enviada especial a los Premios Platino 2019



Angie Cepeda siempre recuerda con cariño a su público peruano. Fue en 1997 cuando la joven actriz llegó a la pantalla chica con "Las Juanas", su primer protagónico en las telenovelas y que la hizo famosa en nuestro país. Sin embargo, su papel más recordado, llegaría en 1999 con "Pantaleón y las visitadoras", una cinta dirigida por Pancho Lombardi y con Salvador del Solar, actual premier, como el actor principal.



Veinte años después y a puertas del estreno de su versión musical, Angie Cepeda conversa en exclusiva con RPP Noticias y se muestra entusiasta por el regreso de su papel a cargo de Milett Figueroa.



"Me han preguntado mucho por ese musical. Me da mucha curiosidad, no me lo hubiera imaginado nunca: ¿cómo serán las canciones? Pero, sí, es una gran obra. Ojalá que quede bonito y la gente lo reciba bien", comenta.



Para Angie, "La Colombiana" es uno de esos personajes que jamás se olvidan. "Fue un paso muy importante, fue una experiencia muy hermosa, no solo porque era un personaje muy lindo, sino también la obra. Estuvo muy divertido, no me lo voy a olvidar nunca. Además fue una película que me abrió las puertas".

Angie Cepeda protagonizó "Pantaleón y las visitadoras" en 1999. | Fuente: Captura

EL FACTOR DEL SOLAR

En esa película, Angie compartió elenco con Salvador del Solar, quien años después sería nombrado primer ministro del Perú. La actriz colombiana confiesa que el también abogado siempre fue un hombre comprometido con el país.

"Salvador fue y es un tipo impecable. Es una persona absolutamente inteligente, honesta, es alguien a quien le interesa su país, se lo toma en serio y eso es todo, es lo que uno debería mirar para estar en un puesto como ese", comenta.

Por la amistad que los une, a pesar de los años, Cepeda espera que el trabajo político de Salvador sea fructífero. "Le deseo toda la suerte del mundo. Yo siempre he sido admiradora de Salvador, en todo lo que hace, siempre se compromete. Le da al 100% y por eso es tan versátil. Por eso ha hecho todo lo que hace", finaliza.