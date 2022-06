La cantante brasileño Anitta y su tema "Envolver" han escalado a nivel global con gran éxito. | Fuente: Instagram / Anitta | Fotógrafo: Greg Noire

La brasileña Anitta puso este domingo el broche de oro al Rock en Rio Lisboa con una actuación que desató una auténtica tormenta entre sus seguidores portugueses cuando exhibió en el escenario una bandera de España.

La artista natural de Rio de Janeiro se acercó al público en un momento del concierto y recogió una bandera que le entregó uno de sus admiradores y comenzó a agitarla.

La bandera era de España y Anitta terminó por devolverla después al público.

El gesto de la artista calentó las redes sociales en Portugal, donde se han multiplicado las críticas durante la noche.

"No hagan como Anitta, estudien", lanzaba un internauta minutos después de que la cantante exhibiera la bandera.

Gracias por todo @Anitta ❤️

PERO Y MI BANDERAAA LA TIRASTE A OTRAS PERSONAS 😰🤣

Cadê elaa ??? pic.twitter.com/aXuf5C7eNb — AnitterSpain🇪🇸 (@anittermadrid) June 26, 2022

Usuarios contra Anitta

"De la serie Anitta va a la escuela", colgaba otro usuario de Twitter en alusión a una conocida serie infantil portuguesa de historietas cuya protagonista es precisamente una niña llamada Anita.

"¿En serio ella tomó una bandera española en un concierto en Lisboa?", se preguntaba otra internauta.

Minutos antes, Anitta había sufrido otro percance en Rock en Rio Lisboa al romper involuntariamente las gafas de uno de sus admiradores.

Además, según medios locales, el equipaje de la cantante y sus bailarines se habría extraviado en el viaje a Lisboa aunque fue recuperado a tiempo para el espectáculo.

Pese a todo, su tema "Envolver", que solo en YouTube ya acumula más de 267 millones de reproducciones, fue coreado a viva voz por los asistentes al festival de música. Esta canción forma parte de su quinto álbum de estudio, "Versions of Me".

Y no te vaya a envolver pic.twitter.com/6F0UsIkDUk — Anitta (@Anitta) June 26, 2022

Las disculpas de Anitta

La última jornada del Rock in Rio colgó el cartel de no hay billetes con Anitta y Post Malone como estrellas de la noche.

La artista brasileña compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en la que se disculpaba con sus seguidores por haber agitado la bandera española durante su presentación en Portugal.

Con 29 años, Anitta ha llegado a convertirse en una estrella global gracias a su tema "Envolver", que consiguió millones de reproducciones en plataformas musicales, además de volverse viral en TikTok debido a un 'challenge' que consiste en seguir sus pasos de baile.

Por otro lado, decenas de miles de personas pasaron por el parque lisboeta de Bella Vista en las cuatro jornadas de esta edición del macrofestival, que ha contado con Muse, Black Eyed Peas, A-Ha, Duran Duran y UB40 entre otros.

(Con información de EFE).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).